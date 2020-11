Estos son los artículos de Amazon más baratos que más se venden en el Black Friday

27 de noviembre de 2020 (17:29 CET)

Este viernes se celebra el Black Friday y la página web de Amazon está que echa humo. Tiendas físicas y online ofrecen hoy miles de descuentos, por lo que es un buen momento para adquirir productos tecnológicos y realizar las compras de Navidad a precios razonables.

Pero no todos los consumidores se decantan por la compra de grandes televisores, ordenadores portátiles, cámaras de fotos y robots de cocina, sino que también hay una gran parte de los clientes de la multinacional que aprovechan para hacerse con productos baratos todavía a un menor precio.

Dentro de los productos más baratos y más vendidos de Amazon destacan el termómetro digital de Braun, el Satisfayer y, sorprendentemente, pastillas para el lavavajillas tanto de la marca Fairy como de Finish.

Termómetro Digital Auricular Braun IRT6520

El Braun IRT6520 ThermoScan 7, un termómetro digital auricular con precisión profesional, se vende por 41,98 euros frente a los 62,99 originales. Además, su envío es gratuito.

Este producto, que funciona con batería e incluye dos pilas Duracell AA, cuenta con un sistema de feedback patentado Exact Temp que confirma que el termómetro está en la posición correcta y que se ha realizado una lectura de temperatura precisa.

Braun ThermoScan es el termómetro utilizado y recomendado por los médicos por precisión profesional. Utiliza la tecnología Age Precision, que supone una guía de fiebre ajustable por edad con una pantalla codificada por color y luz nocturna

Satisfayer

El Satisfayer ofrece un descuento superior al 61%. Este juguete sexual en su versión Pro 2 Next Generation tiene un precio habitual de 49,95 euros. Sin embargo, con motivo del Black Friday, estos días puede ser tuyo por un módico precio de 19,49 euros. Así que, si quieres uno para ti o para el amigo invisible, esta es la mejor oportunidad para hacerte con este artilugio que otorga placer sexual.

Como definen en la página web, con él podrás “conseguir orgasmos múltiples y más intensos”. “Estimula el clítoris sin contacto, con ondas expansivas y pulsaciones excitantes para obtener un mayor placer”, añaden.

Pastillas para Lavavajillas Todo en 1 de Fairy Original Limón

Y aunque no sean el mejor regalo, los descuentos en pastillas para el lavavajillas son una buena opción para consumo propio. Fairy ha rebajado un 30% sus cápsulas Todo en 1 Original Limón y vende su paquete de 125 por 13,99 euros, seis euros menos que lo habitual y a un precio de 0,11 por unidad.

La acción limpiadora de estas pastillas elimina a la primera hasta la grasa más incrustada y las manchas más difíciles. Además, Mantiene un aroma limpio y fresco en el lavavajillas

Estas pastillas están diseñadas y testadas para utilizar en los lavavajillas de las principales marcas y se ofrecen listas para usar, sin necesidad de retirar el envoltorio.

Pastillas para el lavavajillas todo en 1 de Finish Powerball All in 1 Max

Con un precio muy similar ofrece Finish sus pastillas todo en 1 para el lavavajillas. Ofrece su paquete de 110 cápsulas por 12,99, a 0,12 euros la unidad. Gracias a su tecnología powerball, all in one max es eficaz frente a las manchas difíciles, incluso con el agua más dura.

Estas pastillas tienen una acción desengrasante para eliminar los restos de comida más incrustados en la vajilla incluso en agua fría