El éxito tras la moda limitada, ¿por qué estas prendas son tan populares?

El mundo de la moda, como todo el mundo sabe, destaca por ser tremendamente volátil. Depende en gran medida de unas tendencias que varían sin un rumbo fijo, y que vienen marcadas por la actividad de figuras influyentes dentro de este ámbito. Unas figuras que tienen el poder de determinar cuándo algo está de moda y cuándo deja de estarlo, tal y como demuestran catálogos como el de Zara.

Pero es que, además, todo depende de unas tendencias que determinan lo que está en auge en cada momento: tipos de prendas, ropa con un corte característico… Y del mismo modo que llegan al punto más álgido del mundo de la moda, desaparecen. No obstante, en los últimos años ha hecho acto de presencia una característica que hasta hace no mucho no existían: las ediciones limitadas.

Los entresijos escondidos tras los drops o ediciones limitadas

El concepto es sencillo: unidades limitadas que salen a la venta en un periodo concreto. Y una vez que se venden, no se fabrican más. Es precisamente eso lo que hace que estas prendas sean totalmente ajenas a cualquier tipo de moda: no se pueden poner de moda al existir unidades tan limitadas, y, por ende, tampoco pueden dejar de estarlo.

El éxito que se esconde tras este tipo de mercantilización de unidades limitadas se encuentra en ofrecer al cliente algo nuevo e inédito, que vaya más allá de las ediciones regulares, y que tenga la capacidad de brindar un toque de originalidad a su armario. Y la forma en la que se comercian, los denominados drops, consisten en ventas ultrarrápidas, que aprovechan esa sensación de inmediatez para crear una sensación de exclusividad en torno a una prenda.

Los expertos en moda, argumentan el éxito de estos drops, que muchas veces se agotan en cuestión de segundos, o en lo que ellos mismos denominan como FOMO, o, por la traducción de sus siglas al español, el miedo a perderse algo. Los consumidores están convencidos de que, si no adquieren el drop en cuestión al momento, perderán la oportunidad de hacerse con un producto que ya nunca volverá a fabricarse. Pero no solo eso, sino que, al ser unidades tan limitadas, que muy poca gente en el mundo posee, estamos ante un mercado de reventa en el que, para hacerte con uno de estos drops, tendrás que desembolsar un precio muy superior a su coste original en el momento de su salida.

Estos son los puntos básicos que determinan el éxito de las ediciones limitadas, un tipo de mercado que se ha hecho especialmente presente en nuestra cultura de la mano del auge de las redes sociales, y que ha llevado a algunas marcas a hacerse con un papel predominante en el mundo de la moda, especialmente cuando hablamos de moda urbana: Nike, Supreme, Adidas, Givenchy…

Un nuevo mundo que ha cambiado por completo el paradigma en lo que se refiere a la forma de consumir, a través de una nueva forma que se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas, que ha conllevado el hecho de que se abra ante nosotros un mercado inédito hasta hace poco, en el que la originalidad y lo inédito se han convertido en dos de los pilares fundamentales en torno a lo que consumimos. Una tendencia que, además de fomentar en gran medida el mercado online respecto a la compra tradicional, parece que solo acaba de empezar.