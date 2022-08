La falda floral con abertura de Shein que está arrasando en ventas por menos de 10 euros

Las compras online dentro del mundo de la moda son un campo en el que muchos aún no se han atrevido a entrar, ya sea no ser demasiado confiados con este tipo de compras por internet o por miedo a no acertar con las tallas. Sin embargo, Shein ha conseguido hacerse un hueco importante en los últimos años y no es para menos.

La plataforma ha conseguido convertirse en uno de los referentes en cuanto a compras de ropa online y es que cuenta con una increíble variedad tanto de calzado como de ropa o complementos e incluso artículos para el hogar a unos precios muy competitivos en comparación con otras cadenas convencionales.

La falda midi con abertura lateral de Shein para un estilo de lo más juvenil

Si eres uno de esos que aún no está convencido del todo para comprar ropa online, tal vez esto te ayude a dar el paso. Se trata de una de las faldas más vendidas de Shein con más de 10.000 comentarios positivos en la web. Aunque es una falda sencilla, está muy de moda este verano y además da un toque muy juvenil a tus outfits.

Una falda de corte midi por encima de los tobillos, una opción que no solo sienta genial, sino que además podrás combinar fácilmente sin necesidad de requerir estilos más formales o elegantes. Podrás ponértela con cualquier blusa o top e incluso combinarla con unas zapatillas blancas para un toque más desenfadado.

Es de talle alto y se ajusta a tu cintura acentuando su forma y haciéndola aún más favorecedora. Cuenta con un pequeño detalle que le da el toque definitivo a la prenda y es la abertura en uno de sus laterales con un toque sugerente y muy cómodo a la hora de caminar o moverte.

Está disponible en varios colores, desde un azul claro con estampado floral hasta opciones más atrevidas como amarillo o rojo. Podrás encontrarla en tallas desde la S hasta la 5XL por lo que está pensada para todo tipo de cuerpos. Además, está disponible en la página web de Shein a un precio de tan solo 9 euros.