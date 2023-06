Shein tiene el vestido blanco más versátil de la temporada a menos de 15 euros

La temporada de primavera-verano es una de nuestras favoritas en cuanto a innovación. Durante esos meses de buen tiempo son muchos los que tienden a apostar por prendas más atrevidas que podrían salirse de nuestra zona de confort, pero que pueden ser todo un acierto. Cuando hablamos de variedad y originalidad, Shein es uno de nuestros referentes.

Sin embargo, no siempre debemos centrarnos en este tipo de prendas, y es que contar con la suficiente variedad en nuestro fondo de armario es tan importante como reforzar nuestra sección de básicos o prendas de diario, así como esa ropa a la que sabemos que la vamos a dar bastante uso o que se combina con facilidad.

El vestido blanco corto de Shein que más te pondrás esta temporada

Cuando damos con una de esas prendas que además de combinar con todo y poder utilizarla tanto en looks de diario como en ocasiones más formales, sientan como un guante, no podemos evitar añadirlas a nuestro fondo de armario. Si aún no te convencían del todo las compras online, este vestido de temporada de Shein te ayudará a despejar tus dudas.

Aunque puede parecer una prenda de un diseño bastante sencillo, estamos seguros de que llegará a convertirse en una de las más vendidas de la temporada. Su diseño corto con pliegues le da un toque muy elegante y si lo combinas con unas sandalias de tacón y un bolso de mano, podría ser una opción perfecta para eventos.

Cuenta con un cuello tipo halter con cierre de botón en la parte trasera del cuello, donde se forma una pequeña abertura ovalada. No tiene entalle, sino que cae de forma recta y fluida a lo largo de tu cuerpo, por lo que siempre sienta genial, no se pega demasiado y es muy cómodo de llevar en días calurosos.

Una prenda que merece mucho la pena añadir a tu fondo de armario de cara a la temporada de primavera y más especialmente, de cara al verano. Podrás llevarlo tanto con unas zapatillas blancas para un look de diario como con unas sandalias para eventos. Está disponible en color blanco en tallas desde la S hasta la XL a un precio de tan solo 11 euros.