La falda vaquera de Bershka que querrás combinar con tus botas cowboy de temporada

Cada temporada hay ciertas prendas y complementos que llegan a convertirse en toda una tendencia. Con la primavera a la vuelta de la esquina, ya comenzamos a ver cuáles serán las modas más marcadas de cara a la nueva temporada y Bershka se ha adaptado perfectamente a la situación.

Si hay un calzado que ha conseguido llamar la atención por encima del resto y que no dejamos de ver repetido en las diferentes cadenas de ropa y escaparates, esas son las botas estilo cowboy. Sin embargo, nos ha ocurrido muchas veces que tenemos una prenda, calzado o complemento que nos encanta, pero no tenemos demasiado claro con qué combinarlo.

La falda larga vaquera de Bershka perfecta para combinar con tus botas favoritas

Cuando adoras una camiseta, pero no pega con ninguno de tus pantalones o cuando quieres llevar unas botas, pero no tienes con qué, puede llegar a ser mu frustrante. Es por ello que cuando hemos visto esta falda de Berhska que queda increíble con el calzado estrella de la temporada, no hemos podido evitar recomendarlo.

Se trata de una prenda cómoda y favorecedora, elegante, pero con un toque desenfadado que nos encanta. Es la prenda perfecta para combinar con una botas estilo cowboy, un tipo de calzado que no ha dejado de venderse en invierno y que estamos seguros de que seguirá marcando tendencia.

Tiene un cierre tradicional de cremallera y botón que se ajusta perfectamente a tu cintura, además consigue estilizar tu figura con un toque de lo más favorecedor. No se pega demasiado y además cuenta con una abertura en la parte delantera del bajo que ayuda a una mayor libertad de movimiento.

Si te has comprado unas botas de estilo cowboy, pero no tienes claro con qué ponértelas, esta es la solución perfecta de Bershka. Podrás encontrarla tanto en tiendas físicas como en su página web tanto en color azul como en negro a un precio de 25,99 euros.