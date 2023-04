Las faldas largas son tendencia y Zara lo sabe: esta es la más vendida esta primavera

Este año la primavera ha llegado pisando fuerte y son muchas las nuevas colecciones de marcas convencionales que han conseguido llamar nuestra atención. Muchas de ellas llevan ya meses con nuevas prendas de lo más innovadores y otras han decidido optar por tendencias que ya veíamos en la primavera pasada, como es el ejemplo de Zara.

Y es que hay una prenda que nunca pasa de moda por estas fechas gracias a su combinabilidad y también a su estilo. Se trata de las faldas largas, un tipo de prenda que podemos encontrar con diferentes diseños, colores y estampados y que nunca puede faltar en nuestro fondo de armario durante estas fechas.

Leer más: Este conjunto de blusa y falda de Zara es todo lo que necesitas para ir arreglada en primavera

Falda larga denim

El denim es toda una tendencia durante esta temporada y no dejamos de ver prendas y complementos con este tipo de tejido. Esta falda no podía faltar en la lista y es que no deja de venderse. Se trata de una falda larga de tiro medio con cinco bolsillos. Cuenta con una abertura en bajo y tiene un cierre frontal con cremallera y botón metálico. Podrás encontrarla a un precio de 29,95 euros.

Falda larga satinada

Bien sabemos que el tejido satinado es uno de los más demandados en cuanto a eventos y ocasiones especiales, y es por ello que una falda larga con este tejido podría venirnos genial en nuestras ceremonias de primavera. Se trata de una falda larga de tiro alto en color verde. Podrás encontrarla a un precio de 25,95 euros.

Falda larga con bordados

Como no podía faltar en esta selección, las faldas largas con estampado o bordados son unas de las más vendidas durante esta época del año. Esta opción de Zara se trata de una falda larga de tiro medio confeccionada en algodón. Tiene una cintura elástica tipo nido de abeja ajustable con cordones. Cuenta con detalle de bordados combinados a contraste y tiene forro interior. Podrás encontrarla a un precio de 49,95 euros.

Una falda larga puede salvarte tanto en esas ocasiones especiales en las que no tienes demasiado claro qué ponerte como con esos looks de diario en los que quieres ir cómoda pero elegante. Podrás combinarlas tanto con unas deportivas blancas como con unas sandalias de cuña y ¡sientan como un guante!