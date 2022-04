¡Vámonos pa´ la feria! Con estos estilismos de última hora de Zara

El Covid nos ha hecho perdernos muchos acontecimientos y uno de ellos es la feria de abril de Sevilla, que ya está aquí si aún no tienes tu look o vas de última hora en Zara puedes encontrarlos. Y aunque vestirse de gitana está muy bien la feria son muchos días y alguno apetece algo más relajado y Amancio tiene la solución.

La primera opción es un total look en blanco con zapatos rojo. El pantalón de Zara de estilo culotte de tiro alto y con costuras marcadas. Pierna ancha y cierre lateral con cremallera oculta en costura. En un tono blanco crudo esta disponible desde la XS hasta la XL, cuesta 29.99 euros, es un básico en el armario que te puede salvar cualquier tipo de evento.

Una buena combinación como en el video es un una blusa blanca que también es muy ponible y con la llegada del verano también es un buen básico. Este Top de escote fluido y tirantes finos cruzados en espalda de Zara esta disponible en las tallas S, M, y L, cuesta sólo 12.95 euros . Pero lo mejor de este look son los zapatos de tacón destalonado trenzado de Zara con plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex, diseñada para ofrecer un mayor confort. En color rojo coral cuesta 45.95 euros.

Otra buena opción es la tercera del video, con una falda también de Zara en color amarillo. Una falda midi de tiro alto con cintura elástica, detalle de jacquard floral y frunces en delantero y con bajo acabado en abertura frontal. Actualmente solo esta disponible en la talla M pero esperemos que repongan pronto en el resto de tallas. Su precio es de 19.95 euros. Siguiendo con los total look el body a juego es otro acierto, Body de escote pico y manga por debajo del codo. Detalle de jacquard floral y lazadas en mismo tejido. Cierre en bajo con botones a presión.

Para seguir con los total look el body a juego con la falda de Zara es otro acierto. Un body de escote pico y manga por debajo del codo, con detalle de jacquard floral y lazadas en mismo tejido. Cierre en bajo con botones a presión esta disponible en la web solo en la talla S y su precio es e 22.95 euros.

En este look de Zara también lo más espectacular son los zapatos y siguiendo con uno de los colores más en tendencia y que mejor combina con el amarillo. Un zapato tipo sandalia de tacón ancho estilo mule de raso y con acabado en punta cuadrada. Tiene un precio de 39.95 euros y esta disponible en todas las tallas.

Si aún no tienes tu look para la feria corre a tu Zara más cercano y hazte con estos total look.