Se confirma el rumor: esta es la mejor forma de acertar en tu menú de Navidad, según la OCU

Con la Navidad, prácticamente a la vuelta de la esquina, millones de hogares se preparan para las celebraciones navideñas rodeado de tus seres queridos. Y es que la Navidad es la época del año ideal para reunirte con tu familia y disfrutar de una época de ilusión, paz, y, sobre todo, mucho amor.

Sin embargo, en la otra cara de la moneda, es imposible negar que la Navidad es una época de gastos. No solo en lo relativo a los regalos navideños, que también, sino que estas fiestas también son sinónimo de grandes comidas en familia. Y teniendo en cuenta el incremento de los precios en casi todos los productos de la cesta de la compra, la época navideña puede suponer un agujero en nuestra cartera.

La OCU trae soluciones económicas y deliciosas para tus menús navideños

Debido a esto, a lo largo de los últimos años, un enorme porcentaje de españoles ha reconocido que gastará menos dinero en comida esta Navidad debido a la enorme subida de los precios de alimentos esenciales. No obstante, esto no implica que no se pueda apostar al mismo tiempo por el ahorro y por una cena de gala. Y eso es precisamente lo que pretende demostrar la OCU.

Son muchos los alimentos que, desde hace años, hacen acto de presencia en miles de sobremesas en las cenas de Navidad: marisco, lechazo, cava… Sin embargo, la OCU hace hincapié en que los alardes en productos carísimos no tienen por qué implicar que la cena de Navidad vaya a ser un éxito. Y precisamente por ello, nos cuenta cómo hacer un menú bueno, bonito y barato, desde el principio hasta el final, y sin renunciar a nada, teniendo en cuenta los precios que ciertos productos alcanzan en la Navidad.

Para ello, la OCU comienza a elaborar nuestro menú económico pero delicioso con los entrantes. Unos entrantes entre los que, por supuesto, no puede faltar el embutido. Clásicos como el jamón, el lomo o el chorizo no pueden faltar en la mesa, además de ser productos que se han mantenido en gran medida ajenos a las subidas de precios. Recomiendan también otros clásicos como los espárragos blancos o los pimientos del piquillo, que, del mismo modo, tampoco han visto multiplicarse su precio este año.

En lo relativo al plato principal, y alejándose de esos productos a precio de oro, en el ámbito del pescado recomiendan apostar por la lubina en papillote, que no solo destaca por los múltiples métodos de preparado que ofrece, sino también por ser uno de los pescados cuyo precio menos sube en estas fechas. Para los que buscan una opción de carne, la OCU recomienda apostar por la pularda con una guarnición como los champiñones, siendo este un plato delicioso y también barato.

Como no podía ser de otro modo, para el plato principal, la OCU no ha querido olvidarse de todos los consumidores veganos que también buscan ahorrar esta Navidad. Para ellos, la OCU ofrece una opción tan deliciosa como económica: la lasaña de verdura. Un plato trabajado y delicioso, que se puede elaborar también a base de ingredientes cuyos precios apenas han sido víctimas de esta inflación en los productos de la cesta de la compra.

Y a modo de guinda sobre el pastel, como no podía ser de otro modo, la OCU tampoco se ha olvidado del postre. En este sentido, las opciones son sumamente variadas, pero entre todas ellas, hacen especial hincapié en un clásico Navidad tras Navidad, que no falla en ninguna mesa y que se puede encontrar a precios económicos en supermercados como Mercadona, Estamos hablando del roscón de reyes, la forma ideal de cerrar tu celebración navideña apostando por el ahorro, sí, pero también por una experiencia deliciosa.