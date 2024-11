La advertencia de la OCU sobre aprovechar el turrón del año pasado

Con las celebraciones navideñas a la vuelta de la esquina, miles de hogares españoles ya están echando cuentas con el objetivo de ahorrar lo máximo posible en estas fiestas. Y es que, aunque no lo parezca, el coste de reunirte para disfrutar de todas las comidas y cenas familiares, puede llegar a dispararse.

Por ello, muchas personas cuentan con sus propios trucos para ahorrar en Navidad, desde esperar el momento idóneo para hacer las compras, hasta las plataformas en las que resulta más barato comprar un producto concreto. Sin embargo, hay algunas prácticas que, tal y como nos cuenta la OCU, pueden entrañar un gran riesgo para la salud.

La OCU advierte sobre una conocida costumbre relacionada con el turrón

Y es que si nos ponemos a echar cuentas entre celebraciones, regalos de Navidad y comidas, el mes de diciembre puede ser uno en el que nos veamos obligados a apretarnos el cinturón. Y entre las tretas de algunos para ahorrar dinero, teniendo en cuenta que, por norma general, productos como el turrón sobran en grandes cantidades de un año para otro, la idea de aprovechar el turrón sobrante de las Navidades pasadas puede sonar como una opción apetecible a simple vista.

Entre los motivos que aparentemente sustentan esta opción, destaca el hecho de que productos como el chocolate se mantienen en buen estado con el paso del tiempo, al menos a simple vista. Precisamente en el concepto ‘a simple vista’ ha hecho especial hincapié la OCU, ya que más allá de lo que parezca aparentemente, el chocolate también tiene una fecha de caducidad o de consumo preferente.

No obstante, en muchas ocasiones esta horquilla puede ser demasiado amplia como para ser tomada en cuenta. Sin embargo, la salubridad no es el único aspecto que se debe tener en cuenta a la hora de consumir productos que lleven más de un año abiertos, ya que también puede tener un impacto directo en el sabor o textura del mismo. Por otro lado, más allá de estos tres conceptos, la OCU recalca otro aspecto como fundamental a la hora de reaprovechar el turrón de las Navidades pasadas.

Los factores clave que la OCU consiente para aprovechar el turrón de la Navidad pasada

No obstante, lo cierto es que la OCU sí realiza una excepción en lo que respecta al consumo del turrón del año pasado. Una excepción que puede parecer lógica, pero para mucha gente no lo es: podrás consumir el turrón de la Navidad pasada siempre que lo hayas mantenido precintado en su envoltorio. De no ser así, todo turrón que haya sido abierto, debería haber sido tirado a la basura a los días de su apertura.

Sin embargo, este no es el único factor que desde la OCU recalcan como clave para permitir su consumo. Y es que el lugar de almacenamiento también resulta fundamental. En el caso de aquellos turrones cuya conservación se haya llevado a cabo en un frigorífico durante un año, la OCU desaconseja totalmente su consumo a pesar de haberse mantenido precintado, debido al alto grado de humedad generado sobre el alimento. En cambio, en aquellos casos en los que haya sido conservado a temperatura ambiente, en espacios como la alacena, sí recomienda su consumo, siempre y cuando, claro, se cumplan todas las condiciones previas.

Sin embargo, en la OCU también recalcan que, por norma general, si un turrón se ha puesto malo, esto se verá reflejado en su aspecto u olor, por lo que quedará poco lugar ante la duda. Sin embargo, si se han cumplido todas las condiciones previas, pero aun así no estamos seguros del buen estado del mismo, la OCU recomienda aprovecharlo para postres, batidos, o cualquier receta que de lugar a una nueva preparación, con el objetivo de no desperdiciarlo.