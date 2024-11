¡Ojo con los productos desmaquillantes! Estos son los únicos recomendados por la OCU

A lo largo de los últimos años, los productos cosméticos han ganado una enorme popularidad en todos los rincones del mundo. En cualquier tienda especializada o supermercado, podemos toparnos con una enorme variedad de maquillajes para distintas ocasiones, ya sean productos para el día a día, o maquillajes más elegantes para ocasiones especiales.

Sin embargo, el proceso de maquillarse es tan importante como el de desmaquillarse. Y es que en una rutina de cuidado facial, en busca de mantener una piel saludable, desmaquillarse resulta esencial. Sin embargo, no cualquier producto vale para desmaquillarse. Y tal y como estamos acostumbrados, la OCU nos trae una lista corta pero eficiente de productos con los que desmaquillarse de una forma segura y eficaz.

Los 4 productos desmaquillantes por excelencia según la OCU

Actualmente, las distintas plataformas de cosméticos ofrecen una enorme variedad de productos desmaquillantes, prometiendo una mayor efectividad, o un cuidado más fiel de la piel. Sin embargo, muchos de ellos cuentan en su fórmula con componentes nocivos que, a la larga, tendrán más efectos negativos que positivos para la piel. Por ello desde la OCU, han querido hacer hincapié en un total de cuatro productos con los que tu cara quedará cuidada e impoluta.

Y el primero es un clásico entre clásico: las toallitas desmaquillantes. Un producto que la propia OCU define como la opción más cómoda y práctica para eliminar cualquier rastro de maquillaje, gracias a la solución limpiadora con la que cuentan. Además, existen distintos modelos que se adaptan a todo tipo de pieles, por lo que podrás elegir el que mejor se adapta a tus necesidades. Eso sí, la OCU también advierte: deben ir a la basura, no al váter, pues tienen un gran impacto ambiental.

El segundo producto elegido por la OCU son los jabones faciales, sin hacer distinciones entre los líquidos y los de pastilla. Una solución mucho más cudiada que los jabones tradicionales, ya que están diseñados para ser menos agresivos para la piel que estos otros, protegiendo en mayo medida tu cutis, y ofreciendo una limpieza considerablemente más profunda que otros productos, como las toallitas desmaquillantes.

Siguiendo por la misma línea, la OCU menciona la clásica leche limpiadora y los tónicos como otra opción ideal. Y es que la combinación entre leche limpiadora y tónico se antoja como una opción perfecta para quitar el maquillaje sin resecar la piel. El proceso consta de solo tres pasos: debes aplicarla con los dedos, posteriormente retirarla con algodones y, por último, proceder con el tónico a realizar un aclarado final cuyo objetivo no es otro sino el de calmar la piel.

Por último, pero no menos eficiente, al OCU habla de las aguas micelares como otra gran opción, de la mano de una enorme capacidad para limpiar, tonificar e hidratar la piel en una sola pasada. Este producto ni siquiera necesita de un aclarado posterior, a no ser que tu piel lo requiere, ya que una pasada con un disco de algodón será más que suficiente no solo para retirar el maquillaje, sino también para hidratar y cuidar tu piel. Estas son, según las propias palabras de la OCU, las únicas opciones recomendables a la hora de eliminar el maquillaje de forma eficiente y, al mismo tiempo, cuidar tu piel. Porque muchos otros productos de limpieza disponibles en otras plataformas pueden tener efectos muy nocivos a largo plazo.