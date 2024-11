¿Quieres ahorrar en tus vacaciones estas Navidades? La OCU tiene estos trucos

Más allá de los villancicos, las luces en las calles de la ciudad y las mesas llenas de turrón, viajar es otro de los sinónimos de la Navidad. Ya sea por parte de todos aquellos que buscan escapar de la rutina con unas merecidas vacaciones, o por la de aquellos que buscan regresar a su casa por Navidad, la época navideña es una de las más demandadas para viajar.

De hecho, no es casualidad que las aerolíneas suelan incrementar los precios de los vuelos en gran medida conforme esta fecha se acerca. Basta con comparar por encima los precios de los vuelos en las grandes plataformas en el mes de noviembre y en el mes de diciembre. Y como suele ser habitual, la OCU siempre busca el beneficio de los usuarios.

La plataforma recomendada por la OCU para ahorrar en tus billetes esta Navidad

No obstante, es importante remarcar que, en lo relativo a las plataformas de viajes y sus precios, los trucos de magia no existen, y la temporada alta sigue siendo temporada alta por muchas fórmulas que busquemos. Sin embargo, desde la OCU insisten en que algunas de estas plataformas ofrecen a los usuarios no solo un mejor trato, sino también mejores resultados económicos a la hora de buscar un viaje.

Para ello, y como viene siendo habitual, la OCU ha llevado a cabo un estudio en el que han intervenido un total de 18.567 participantes, que han brindado su opinión acerca de todo lo relacionado con los viajes por el mundo. Y lo cierto es que los resultados han sorprendido, puesto que algunas gigantes del sector, como Booking o Tripadvisor, no se encuentran en lo más alto de la lista, ocupando la tercera y decimotercera posición, respectivamente.

En lo relativo a las mejores plataformas seleccionadas por los propios encuestados, destaca en primer lugar Voyage Privé, una plataforma que brinda la posibilidad de reservar en hoteles de lujo a precios de auténtica ganga, y Central de Reservas, plataforma que ofrece a sus clientes una cifra superior a los dos millones de alojamientos alrededor de todo el mundo.

Por otro lado, y entre los trucos ofrecidos por la OCU a la hora de encontrar un viaje al mejor precio incluso en temporada alta, destaca el papel fundamental de los rastreadores de precios para encontrar las mejores opciones. Algo que resulta especialmente importante en lo relativo a los billetes de avión, cuyos precios varían enormemente en función de la aerolínea por la que apostemos. En este sentido, Google Flight y SkyScanner se consagran como las mejores opciones según la opinión de los clientes.

Y como en la OCU no han querido dejar ningún cabo suelto, han tenido en cuenta también la posibilidad de recurrir al alquiler de coches durante un viaje, siendo esta una práctica muy habitual para obtener un medio de transporte en las vacaciones. En este sentido, y para sorpresa de muchos, una de las más famosas, como es el caso de Goldcar, no se encuentra entre las más recomendadas por la OCU, mientras que sí lo hacen otras como National, Centauro o Cicar, que se consolidan como las mejores opciones para alquilar un vehículo.

Un estudio con el que la OCU demuestra que, a pesar de lo alto de los precios, viajar en temporada alta también puede salir barato. Y lo demuestra mediante un estudio en el que nos brinda distintos consejos para ahorrar, desde la compra de los billetes de avión hasta la reserva del alojamiento o el alquiler de vehículos. Porque incluso en la época más cara del año, la OCU tiene sus propios trucos para echarnos un cable a la hora de ahorrar.