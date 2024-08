¿Usas esta función de tu móvil? Podrían estar robándote los datos

Con el paso de los años, el enorme desarrollo tecnológico del que hemos sido testigos ha abierto un mundo de posibilidades ante nosotros. A día de hoy, a efectos prácticos, podemos acceder a prácticamente todo lo que necesitamos en nuestro día a día simplemente a través de nuestro teléfono móvil. Algo que, hace apenas unos años, parecía impensable.

No obstante, y como todo tiene su contraparte, de la mano de todas estas ventajas, también han aparecido ciertos problemas. Unos problemas que, a nivel tecnológico, se escenifican a través de un incremento en la ciberdelincuencia que ha conllevado un aumento exponencial de las estafas online. Un hecho del que en la OCU son plenamente conscientes.

La peligrosa estafa que puede dejar tu cuenta a cero y que denuncia la OCU

De hecho, con el paso del tiempo hemos visto todo tipo de estafas, siendo algunas de ellas las más habituales, como es el caso del phising o el vishing, y otras que, si bien no son tan comunes, son igual de dañinas. Y dentro de todas estas posibilidades, existe una a la que todos estamos expuestos tal vez sin saberlo, y tiene que ver con una función que tenemos casi siempre activada en el móvil.

Estamos hablando del Bluesnarfing, un tipo de estafa cibernética que, tal y como su propio nombre hace indicar, se lleva a cabo a través del Bluetooth del teléfono móvil. Y el peligro de este tipo de ciberestafa gira en torno al hecho de que al delincuente le basta con que la víctima tenga el Bluetooth activado para poder robarle una larga lista de datos comprometidos.

Y es que tal y como indica la OCU, a través de las vulnerabilidades en los sistemas de seguridad de los dispositivos al utilizar el Bluetooth, un dispositivo ajeno puede acceder a todo tipo de claves personales y bancarias, pudiendo causar graves estragos a nivel económico y personal. No obstante, este no es el único peligro de esta estafa, ya que es la imposibilidad de detectarlo lo que la convierte en una práctica realmente peligrosa.

Y es que el ciberestafador simplemente tendrá que estar a una distancia de 15 metros o menos para poder llevar a cabo esta estafa. Y el verdadero peligro deriva del hecho de que la víctima no recibirá ninguna alerta ni notificación en el móvil que indique o requiera el acceso de un dispositivo ajeno al nuestro propio, por lo que en cualquier momento podemos estar siendo víctimas de estas estafas, y es posible que ni siquiera nos enteremos de ello.

No obstante, del mismo modo que se trata de un tipo de ataque difícil de detectar, también es muy fácil de evitar, ya que basta con activar el bluetooth solo cuando lo utilicemos, en ninguna ocasión más allá de esto. Además, desde la OCU también recomiendan no solo desactivar la visibilidad de nuestro dispositivo, sino también restringir los emparejamientos automáticos y, por si acaso, eliminar todos los dispositivos vinculados que ya no usemos.