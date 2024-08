La sección oculta de Primor donde encontrarás los mejores precios

Las rebajas son, por muchos motivos, uno de los momentos favoritos del año para miles de personas. Personas que aprovechan la llegada de estas fechas para comprar mucho más barato todos aquellos productos que llevan meses en su lista de deseos, ya sea en el ámbito textil, del hogar, tecnológico…

El problema es que, salvo excepciones contadas, solo hay dos periodos de rebajas al año: después de Navidad, y justo al comenzar el verano. Algo que, sin embargo, no implica que no existan pequeños trucos para poder comprar todo tipo de productos a precio de ganga incluso cuando no es época de rebajas. Y un usuario de TikTok, hoy nos cuenta uno de esos secretos que salvan vidas.

Leer más: Las colchas de ZARA Home que no pueden faltar en tu habitación

El truco de Primor que muy poca gente conoce

Dentro de todos los comercios a los que se puede acudir, en el caso de hoy, el usuario de TikTok @raulgb­_02, menciona un caso relacionado con Primor, la perfumería malagueña que cuenta con un sinfín de productos de cosmética de todo tipo. Y si estás interesado o interesada en renovar tu fondo de cosméticos, no puedes perderte este truco.

Un truco que está directamente relacionado con la página web de Primor, a la cual podéis acceder haciendo clic en este enlace. Y es que, tal y como nos cuenta el tiktoker experto, mucha gente desconoce que existe una versión outlet de Primor. Y el motivo por el que muchos lo desconocen, es porque se trata de un sitio web aparentemente oculto a simple vista.

A este outlet puedes acceder a través de su propia sección en la web de Primor, la cual también podréis encontrar haciendo clic en este enlace. Sin embargo, dentro del propio outlet, también es importante saber exactamente dónde debes comprar. Y tal como nos explica el tiktoker, la sección de ofertas flash es una de las que más merece la pena, ya que es la que ofrecerá auténticos chollos aunque, eso sí, debes estar avispado, puesto que no tardan en desaparecer.

Y es que en esta sección podemos encontrarnos con descuentos de hasta el 90% en algunos productos, haciendo posible hacernos con cualquier cosmético a un precio no solo muy inferior a su coste original, sino de auténtica ganga. No obstante, más allá de las ofertas flash, este outlet cuenta con una larga lista de categorías en las que podrás buscar en base a productos específicos.

Ya busques perfume, maquillajes, cremas, productos para la higiene o para el cabello, todo ello puedes encontrarlo en Primor. Pero ahora, además, sabéis que también podéis encontrarlo en el outlet online de la cadena malagueña, y a un precio muy inferior al su coste original, además siendo también mucho más barato que la cadena principal de Primor, por lo que echarle un vistazo vale totalmente la pena.