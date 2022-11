¿Tienes gatos? ¿Quieres poner el árbol de Navidad? Lidl tiene la solución

La Navidad es un momento especialmente complicado para aquellos que viven con gatos, quienes pueden encontrar que todos sus esfuerzos de decoración del hogar son constantemente boicoteados por su dueño felino.

Luces, bolas de colores y el hecho de que el propio árbol les vuelve locos, todos los días encontramos restos de ramas en el suelo -añadimos el pánico de que se las coma y le siente mal- y sino un adorno en medio del sofá (o en cualquier otro lugar de la casa). No sabemos qué tienen de especial los árboles de Navidad, pero es el juguete favorito de los felinos.

Si eres de las que cada Navidad tiene miedo de llegar a casa y encontrarse la decoración navideña esparcida por todas las habitaciones, ha llegado el momento de vivir en una paz interior absoluta. Lidl ha encontrado la solución para celebrar estas fechas sin tener que barrer cada tres horas, ¿quieres saber más? ¡Atento!

Leer más: Este anorak acolchado de Lidl es lo más calentito que encontrarás hoy por menos de 30 euros

Árbol de Navidad de madera Lidl

Un plus es que las ramas no son comestibles -al menos a priori no- porque está fabricado completamente de madera. Ideal para colocarse en cualquier zona de la casa (también en exterior), este accesorio navideño está diseñado de manera ergonómica. Se trata de una estructura minimalista para la cual no se necesitan herramientas extra. Todas sus ramas (23) llegan al tronco central, por lo que solo se necesita ajustar la posición y la orientación.

Las medidas del árbol aproximadamente son de 85 x 85 x 160 cm, mientras que gana un poco de altura gracias a su base de 640 x 555 x 50 mm. Además del pie incorpora una estrella en la punta, puedes incorporar luces y adornos (bajo vuestra conciencia). Lo encontramos en la página web de Lidl por tan solo 34,99 euros, merece la pena para pasar unas Navidades tranquilas sin recoger adornos.