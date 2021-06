Este verano si hay una prenda que triunfa son los tejanos. ¿Has oído hablar del ‘street style’? Es el último grito en moda. El Street style es una manera de expresión de la moda urbana que surge en las calles. No se refiere a un estilo específico sino que abarca diferentes outfits. Y entre ellos se encuentran los ‘jeans’ rotos. Los tejanos nunca pasan de moda, siempre habrá algunos en nuestro armario porque además combinan con cualquier prenda. Sin embargo, ahora se vuelven a llevar rotos, pero por la rodilla.

Esta moda ya la llevan Jennifer López, Jennifer Aniston o las mismísimas Kardashian, como Kourtney. Todas las VIPS tienen unos ‘jeans’ rotos. ¿Y tú? ¿ A qué esperas para hacerte con ellos? Tranquila, nosotros te traemos unos tejanos rotos al alcance de todos los bolsillos. Son de H&M y se encuentran rebajados. Ahora puedes hacerte con ellos por solo 14,99 euros.

Los tejanos que te presentamos tienen pequeñas roturas por diferentes partes y son pitillos, otra moda que siempre vuelve. Se pueden encontrar en varias tonalidades de azul, desde más claros a más oscuros. Son los Boyfriend Low Regular Jeans y ahora están rebajados a un 50%. Antes se podían adquirir a 29,99 euros. Actualmente están disponibles todas las tallas.

Vaquero de cinco bolsillos en denim lavado de algodón con detalles maxidesgastados. Modelo de corte holgado con talle y tiro bajos, cierre de cremallera con botón y perneras pitillo. Confeccionado con algodón parcialmente reciclado.

Las opiniones de las clientas

Según las opiniones de las clientas, son una maravilla de pantalones. “Son muy cómodos y sientan genial, la única pega es que el roto de la rodilla al sentarse cada vez se agranda más y ahora es demasiado grande, pero aún así por todo lo demás me encantan”, “estéticamente me han enamorado. Calidad acorde con el precio, son holgados en la pierna lo que da mucho juego con los “rotos”. Tela durilla pero que se ajusta muy bien” o “me pedi la talla 38 y me va perfecto. Son muy comodos de llevar, aunque si eres alta quedan un poquito cortos de abajo. Mido 1,73m y me los pongo sin el dobladillo”.