H&M tiene un nuevo abrigo que está hecho con flores y que, afirman, que calienta más que los de plumas

Llega el frío invierno y ya hemos hecho el cambio en nuestro armario, los abrigos, las prendas más utilizadas en estas fechas, se han puesto en primer lugar. Las personas más jóvenes están muy concienciadas con el medio ambiente. Luchan por vivir en un mundo mejor, tanto para ellas como para el resto de seres vivos, entre ellos los animales. Estos han sido utilizados en muchas ocasiones para la creación de prendas de ropa, sin embargo, esto está cambiando.

Actrices como Georgina Amorós, quién ha colaborado en la última colección de H&M, ha demostrado que se puede fabricar ropa sin animales, su piel o su pluma ya no son necesarias.

Georgina Amorós lanza un claro mensaje: otra forma de hacer las cosas

La actriz ha colaborado en la nueva campaña de H&M “Co-Exist Story”, una colección animal friendly que está aprobada por PETA. ¿Os imagináis un plumas repleto de flores silvestres? Es posible y ha llegado.

“Tengo el abrigo ‘plumas’ que está hecho con flores silvestres, que me flipa. Estoy pasando mucho frío este año, y este plumón es muy calentito, y no son plumas: está hecho con flores silvestres, lo cual me alucina todavía más. Cuando entro en una tienda y la gente se ríe un poco de mí porque voy muy abrigada, lo que me sale es decir: “Sí, ¿pues sabes qué? Está hecho de flores silvestres”, porque es algo que me alucina y a la gente le sorprende mucho, porque es algo muy novedoso: lo tocas y la textura es increíble. Y por eso es uno de mis imprescindibles este invierno”, comparte Georgina Amorós.

Este abrigo de la nueva colección de H&M está libre de crueldad animal y aprobado por PETA, la organización de derechos de los animales People for the Ethical Treatment of Animals. Ella está encantada de haber diseñado esta prenda junto a la marca y difundir un mensaje claro y necesario.

Este plumas tan especial se engloba dentro de la colección “Co-exist Story”. Se lanzó a principios de 2021 y tiene como objetivo “proponer innovaciones, materiales y diseños más sostenibles”, explican desde la firma. “La colección es vegana, y está hecha con materiales que no han sido testados en animales, ni proceden de animales, y es sostenible”, explica la actriz a la revista Vogue.

Podemos cambiar el futuro de la moda, pero tiene que empezar por las empresas

“Eso fue lo que más me atrajo porque es el futuro de la moda. Y de todo, en realidad: tirar hacia un camino sostenible, porque si no, nos vamos a quedar sin mundo muy rápido.

La industria de la moda es una de las que más carbono genera y creo que es importante poner el foco ahí, y ser conscientes, y que una marca como H&M tan grande y con tanta voz tenga esa iniciativa, me parece importante.

Es un lugar hacia donde mucha gente, que son clientes desde siempre, mira, y que de repente sin saberlo estén comprando un plumón hecho de flores silvestres, creo que puede hacer reflexionar y animar a la gente a comprar este tipo de producto”.

Es posible diseñar ropa sin necesidad de usar a animales

Para Georgina Amorós los consumidores pueden cambiar las cosas, pero el peso recae en otro lugar. “La moda sostenible, además de ser mil veces mejor para el medio ambiente y para el planeta, también lo es para la gente, porque la moda sostenible también tiene que ver con la gente que la hace y que está detrás, y por eso creo que lo importante es que se empiece a hacer desde empresas grandes, que la sostenibilidad empiece por ellos y que le enseñen al público que es posible”, sostiene.

“Además, creo que la moda sostenible es de mucha mejor calidad porque son piezas que te van a durar, de materiales más resistentes y mucho mejores. Esto, para empezar, si lo miras como comprador, te va a merecer la pena, pero si luego además miras todo lo que hay detrás, todavía más. Creo que es una cadena que tiene que empezar por la gente que verdaderamente puede cambiar las cosas, que son las marcas: que empiecen a producir con materiales reciclados y reciclables, que las fábricas usen energía renovable, que se use la menor cantidad de agua posible…”

“Se tiene que ir mirando qué se puede mejorar para que el medioambiente se beneficie, y una vez ya está hecho ese proceso y lo presentas al público, es cuando la gente ya puede empezar a interesarse, cuando ya lo ve. No es que se pueda hacer mucho para cambiar las cosas si toda la industria está haciendo lo mismo. Si la industria cambia, la gente tiene más oferta y es más fácil tirar por ese camino”.