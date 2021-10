H&M tiene un vestido muy económico que parece sacado de un desfile de Prêt-à-Porter

¿Sabes eso de quedarte mirando una prenda como si fuese una auténtica obra de arte y pensar que es preciosa? Nos acaba de pasar. Ha sido un flechazo a primera vista y esto no sucede todos los días. Es un vestido de esos que solo vemos una vez en nuestra vida, y por ese motivo debemos quedárnoslo.

Estamos casi seguros y lo podemos decir bien claro que es el vestido más bonito de H&M. Tenemos que felicitar a sus diseñadores por este gran trabajo.

El vestido rosa cereza con volantes que enamora a España

Es un vestido largo de gasa rosa. La firma utiliza el color más importante de este 2021. Pero no solo eso, en vez de ponerlo en un tono pastel y discreto para este invierno, le da fuerza e intensidad con un rosa casi magnético, atrapa con solo mirarlo.

Sin duda, con este vestido serás la reina de las miradas y todo el mundo querrá saber dónde lo has comprado para tener uno igual, pero les tenemos que decir que si no corren igual ya no lo encuentran porque está siendo todo un éxito en ventas. Solo verlo en el escaparate ya te atrapa.

Estamos ante un vestido con un diseño de vestido estilo Alta Costura de pasarela, y es que a simple vista pocos podrían decir que una marca ‘low cost’ está detrás de esta prenda. Es un vestido ideal para nuestro día a día, pero también para los compromisos personales que uno tenga, como por ejemplo una boda. Sí, estos meses hay muchas y puedes triunfar incluso más que la novia con este ‘look’.

Nos encanta la armonía y sencillez que transmite este vestido de gasa con volantes, esos que nos dan un aire andaluz, muy nuestro. Y es que la firma sueca se ha fijado en nuestras raíces para diseñar este vestido. Es un vestido además muy económico. Solo 34,99 euros.

Fresco y muy original. Ideal para esta época de entretiempo. Manga larga con hombros caídos y con un largo que llega hasta los tobillos dejando al descubierto los zapatos. Recuerda a un estilo camisón, y es que cumple con la premisa de ir cómodos.

No está disponible en tiendas, solo online. Actualmente puedes encontrar este modelo en todas las tallas, incluso en XXL. Es oversize, así que se adapta a todos los cuerpos. El mismo vestido también está disponible en negro con estampado de flores.