Revitale tiene un jabón exfoliante que elimina las verrugas en lo más vendido en Amazon

Las principales marcas de cosméticos y productos de higiene personal saben que Amazon es hoy en día uno de sus mejores socios. En el caso de Revitale, la tienda online americana ha hecho de uno de sus jabones el más vendido dentro de su categoría.

Un logro que, evidentemente, ha venido de la mano de un excelente precio y, sobre todo, de una nota media de sus valoraciones muy alta. Y es que el éxito de este tipo de productos dependen en muchos casos de las valoraciones de los consumidores.

Evidentemente, los que ya lo han probado y están satisfechos con el resultados no necesitan de la ‘ayuda’ de las reseñas. No es el caso de los que no lo han probado, que suelen guiarse, y con razón, por ellas.

El jabón fácil de Revitale que arrasa en Amazon

En el caso del Revitale Jabón exfoliante con ácido salicílico, estamos ante un producto que lo tiene todo. Por un lado, como bien podemos ver en Amazon, un precio muy a tener en cuenta: tan sólo 6,99 euros.

Por otro, una nota media de ni más ni menos que de 4,3 estrellas sobre 5 con más de, ojo, 15.000 valoraciones, es decir, una cifra ya importante y que hace aún mejor la nota media.

El Revitale Jabón exfoliante con ácido salicílico a la venta en Amazon

De hecho, esa combinación de buena precio y buena nota media es lo que ha llevado a este jabón facial a convertirse en el más vendido en Amazon.

Un jabón que, como apuntan en la descripción del producto en a tienda online americana, “ha sido especialmente formulado para suavizar los callos, alisar la piel áspera y las verrugas y ayudar a prevenir las manchas del acné al destapar la piel congestionada”.

Así, este Revitale Jabón exfoliante con ácido salicílico “Deja la piel sintiéndose completamente limpia, sin aceite y refrescada”. Una compra segura que no deja de crecer en Amazon.

