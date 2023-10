Las ideas más creativas para ordenar tu maquillaje en el baño

Cuando nos disponemos a llevar a cabo la decoración de cualquier estancia de nuestro hogar, son muchos los aspectos que debemos tener en cuenta, en función del lugar al que nos estemos refiriendo. Habitualmente, siempre que pensamos en la decoración de un hogar, nos imaginamos un salón elegante o una cocina práctica, dejando de lado el resto de estancias.

Sin embargo, son muchas otras las estancias que juegan un papel importante. Algunos como el recibidor generan una primera impresión que puede cambiar la concepción que el resto de la decoración del hogar genera a nivel global. Y después hay otras estancias también generalmente olvidadas, como es el caso del baño, que, aunque no lo parezca, desempeñan un papel fundamental en nuestro día a día.

Hablamos del baño porque es el lugar donde, por norma general, llevamos a cabo todas las actividades de higiene básica. Más allá de la ducha o la bañera, también es el lugar donde nos aseamos, nos afeitamos, nos lavamos los dientes y, en general, nos ponemos a punto antes de salir de casa. Y ello, por supuesto, también implica el lugar donde nos maquillamos, siendo el baño nuestro propio camerino.

Leer más: LIDL acaba de un plumazo con un gran problema de espacio en casa por menos de 5 euros

Ordena tu maquillaje como nunca antes con estos sencillos consejos

Claro que, no todo es tan sencillo como parece. Y es que, al igual que en el resto de estancias, el espacio disponible es lo que marca la diferencia entre un baño decorado de forma efectiva y otro que no lo está. Y en función de la cantidad de maquillaje de la que dispongamos, este puede estar más o menos desordenado. Por ello, hoy os daremos algunos consejos para ordenar el maquillaje de forma efectiva.

Foto: Pexels.

Pero antes de ordenarlo, es importante que lo desordenemos. Por ello, el primero paso para comenzar a organizar todo, es vaciar todos los estantes y cajones en los que estén estos productos de maquillaje. Todo ello para, posteriormente, ordenarlos por categorías. Algo que no solo nos ayudará a conservar el orden en cada uno de los cajones o baldas, sino también para saber en todo momento dónde está cada producto cosmético, y no tener que rebuscar entre la multitud.

Más allá de este reparto por temáticas, el aprovechamiento del espacio también representa un factor muy importante. Por ello, cuando hay espacio reducido, es aún más fundamental aprovechar al máximo este espacio. Y una de las mejores formas de sacarle partido, es aprovechar el espacio en sentido vertical. Existen algunos organizadores de almacenaje verticales, los cuales son una solución perfecta para sacar el máximo provecho a unas dimensiones limitadas.

No obstante, no es el único almacenaje efectivo si lo que queremos es aprovechar el espacio. Y es que las bandejas de almacenaje giratorias también son una solución no solo efectiva, sino también elegante, que le dará un sentido mucho más práctico desde todos los puntos de vista a tu baño, puesto que tendrás a mano todos tus productos cosméticos simplemente girando la bandeja en ambas direcciones. Y podremos encontrarlo fácilmente en plataformas como Lidl.

Si el espacio no es un problema, entonces los neceseres con compartimentos también pueden representar una opción sumamente efectiva, ya que es otra manera perfecta no solo de tener a mano cualquier producto, sino también de mantenerlos organizados y separados por temáticas, como comentamos al principio. Algo especialmente útil si hablamos de compartimentos transparentes, que nos permiten ver lo que hay dentro sin necesidad de siquiera abrirlo.

Foto: Pexels.

No obstante, el consejo más efectivo que os daremos es: ser prácticos. Independientemente de la ingente cantidad de productos cosméticos con la que contéis, habitualmente, salvo en ocasiones especiales, solo uséis una cantidad limitada de ellos. Por eso, también es importante tener a mano en una bandeja aquellos productos que utilicemos con más asiduidad, para evitar tener que andar rebuscando entre los cajones a diario.

Unos consejos muy sencillos, pero a la par efectivos, de la mano de los cuales el hecho de maquillarnos o de reorganizar los cajones donde guardamos habitualmente nuestro maquillaje, ya nunca será un problema.