Ikea cambia por completo tu baño por menos de 10 euros

De entre todas las estancias del hogar, el baño es, por norma general, la gran olvidada en lo relativo al ámbito decorativo. En comparación con otras como el salón, la cocina o las habitaciones, el baño no suele contar con una decoración muy trabajada, siendo una estancia más funcional que estéticamente atractiva.

Algo que no implica que las distintas plataformas no ofrezcan todo tipo de decoraciones enfocadas a este cuarto de baño. Como no podía ser de otra forma, Ikea es una de esas plataformas que nos brinda una mayor variedad a la hora de decorar nuestro baño, apostando por cualquier estilo que se adapte a nuestros gustos y necesidades. Y el producto del que os hablaremos hoy es el ejemplo de ello.

Leer más: El de 2 en 1 de Ikea perfecto para tu jardín que decora y aporta privacidad

Ikea se corona con la decoración más innovadora para su baño

Son muchos los elementos que tienen la capacidad de brindar una estética distinta a nuestro baño, que impregne al mismo con nuestra propia identidad. Y hoy nos centraremos en un elemento que busca, precisamente, dar ese aspecto colorido a nuestro baño, que lo haga destacar sobre el resto de estancias: BASTUA.

BASTUA, la cortina estampada con motivos florales disponible en Ikea.

Se trata de una colección limitada de Ikea que cuenta con todo tipo de elementos decorativos. Sin embargo, hoy nos centraremos en la cortina de ducha de esta colección, una que destaca por contar con un diseño visualmente muy atractivo. Y es que esta cortina está compuesta por un estampado con motivos florales, que combina a la perfección los colores verde, azul y rosa, brindando un aspecto muy llamativo a la ducha de nuestro hogar.

Una apuesta que ya se centra en esta etapa primaveral en la que hemos entrado de lleno, pero que, sin embargo, no destaca únicamente por su llamativo aspecto. Y es que estas cortinas de ducha están elaboradas a base de un 100% de poliéster reciclado, lo cual, además de ser beneficioso para el medio ambiente, cuenta también con un material que se adapta perfectamente a nuestras necesidades, gracias, en parte, a su tejido denso con revestimiento impermeable.

Un producto con el que desde Ikea no solo se adaptan a unas necesidades decorativas muy concretas en nuestro cuarto de baño, sino que también dan la bienvenida a la época del año en la que reina el buen tiempo, y dan un toque totalmente distinto a este baño. Todo ello, de la mano de esta cortina de ducha, que podrás encontrar en la página web de Ikea por un precio de tan solo 9,99 euros.