Ikea solventa la falta de espacio para crear tu propia oficina por menos de 25 euros

Desde que la pandemia llegase a nuestras vidas hace ya más de tres años, a día de hoy hemos recuperado una normalidad prácticamente absoluta. Sin embargo, algunas de las costumbres que se implementaron durante aquella situación excepcional, se han quedado en nuestras vidas de forma indefinida, siendo el teletrabajo una de las más extendidas.

Una vía mucho más cómoda a la hora de desarrollar nuestra actividad profesional, ya que nos permite hacerlo desde nuestra propia casa sin necesidad de desplazarnos hasta la oficina. Eso sí, requiere un espacio idóneo para poder desarrollar esta actividad de forma efectiva. Y como es habitual en estos casos, en Ikea tienen la solución perfecta.

Ikea crea tu propia oficina independientemente del espacio

Para llevar a cabo estas obligaciones laborales, no es necesario contar con una oficina en su totalidad, pero sí, como mínimo, contar con un espacio sobre el que apoyar el ordenador. No obstante, es posible que no en todas las habitaciones haya el espacio suficiente como para colocar un escritorio. Es aquí donde entra Ikea de la mano de uno de sus productos estrella: LAGKAPTEN.

LAGKAPTEN, el tablero de antracita disponible en Ikea.

Se trata, en resumidas cuentas, de un tablero de antracita que podremos utilizar en nuestra habitación para conformar una mesa de oficina. Y su principal virtud es la enorme versatilidad que nos ofrece, ya que podemos optar por distintos tipos de patas para conformar una mesa, o, si no contamos con el espacio necesario, anclarlo a la pared y ahorrar ese espacio vital en el suelo.

No obstante, el hecho de ser un mero tablero no implica que no cuente con el sello de calidad que caracteriza a todos los productos de Ikea. El atamborado que lo compone es un material ligero pero a la par resistente, gracias al cual podremos montar nuestra nueva mesa de forma sencilla y ligera, sin que ello implique renunciar a su calidad. Además, el borde con efecto contrachapado brinda al producto un toque de calidad sin precedentes.

Un producto con el que desde Ikea dejan a un lado los grandes muebles y escritorios que componen una oficina y son perfectas para espacios grandes, para brindar a sus clientes una opción más económica y, sobre todo asequible. Y es que este tablero podrá ser vuestro a través de la página web de Ikea por un precio de tan solo 23 euros.