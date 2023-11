IKEA se prepara para el invierno: los 4 complementos ideales para combatir el frío en casa

El cambio de hora, el drástico descenso de las temperaturas… Son muchos los aspectos que hacen que, a pesar de que aún falten semanas para que termine el otoño, la sensación de invierno ya haya llegado a nuestras vidas para quedarse. Y es que todos estos factores juegan a favor de crear una atmósfera invernal que gusta a muchos, pero disgusta a otros tantos.

Entre aquellos que prefieren el verano, el argumento principal son todos los inconvenientes del frío. Y ya no solo porque tengamos que salir más abrigados a la calle, sino porque, además, también podemos ser víctimas de este descenso de las temperaturas en nuestro hogar. Si no contamos con un espacio bien climatizado, el invierno puede ser una época muy dura en casa.

Es por ello que en distintas cadenas podemos toparnos con infinidad de productos pensados para acabar con el frío, desde radiadores hasta estufas. Sin embargo, en Ikea han buscado dar una vuelta de tuerca a este aspecto. Y es que la cadena sueca considera que no es necesario gastar electricidad para calentar nuestro hogar. Es por ello que, en su catálogo, Ikea cuenta con una enorme variedad de elementos decorativos para el hogar con los que hacer del invierno una época mucho más agradable.

Los imprescindibles de Ikea para tu hogar durante este invierno

Dentro de todas las actividades que cambian cuando llega el frío invernal, dormir puede convertirse en una tarea complicada por culpa del frío. Sin embargo, a grandes males, en Ikea cuentan con grandes soluciones, y STJÄRNBRÄCKA es una de ellas. En otras palabras, se trata del edredón cálido más buscado de la cadena sueca.

STJÄRNBRÄCKA, el edredón cálido. Foto: Ikea.

El motivo que se esconde tras la popularidad de este edredón es el tejido de lyocell y algodón que lo compone. Unos componentes que permiten que el edredón transpire, creando así un entorno seco, que lo convierte en el edredón agradable para mantener el frío alejado de nuestro espacio vital a la hora de dormir, además de que nos proporciona una temperatura uniforme, y lo hace por tan solo 59,99 euros.

Sin embargo, la cama no es, ni de lejos, el único espacio del hogar en el que podemos pasar frio. Uno de los planes más buscados del invierno, el de manta y película en el sofá, también puede verse interrumpido por el frío. Sin embargo, para estas situaciones, en Ikea también tienen todo tipo de soluciones, y RÖNNBÄRSMAL es una de ellas.

RÖNNBÄRSMAL, la manta de fibras. Foto: Ikea.

Una manta elaborada a base de fibras variadas, entre las cuales destacan la presencia del algodón y el poliéster, que será nuestro mejor aliado en el sofá para disfrutar de una película acurrucados y sin pasar frío, de la mano de sus medidas de 130×170 centímetros. Una manta que encajará además con cualquier estética, de la mano de sus dos colores, y que encontraréis en la web de Ikea por tan solo 14,99 euros.

Otro de los aspectos que más se repite durante el invierno es el suelo helado, que resulta un gran problema para todos aquellos que están acostumbrados a ir descalzos por casa. No obstante, como no podía ser de otra forma, en Ikea también tienen la solución para que tus pies no se queden fríos durante el invierno: DRÖMVÄRLD.

DRÖMVÄRLD, los calcetines antideslizantes. Foto: Ikea.

Se trata ni más ni menos que de unos calcetines antideslizantes con los cuales pequeños y adultos podrán ir andando sin preocupaciones por casa, no solo protegiéndose del frío del suelo, sino también de una hipotética caída, ya que cuenta con una protección antideslizante que los convierte en unos de los calcetines más seguros que se pueden encontrar en la web de Ikea, y por un precio de tan solo 4,49 euros.

Por último, pero no menos importante, ya hablamos hace poco sobre la importancia de algunos elementos a la hora de amplificar la eficiencia energética de ciertos elementos en tu hogar durante el invierno, y las alfombras eran un elemento indispensable en cualquier casa. Y dentro de la enorme variedad que hace acto de presencia en Ikea, STOENSE es la más buscada.

STOENSE, la alfombra de pelo grueso. Foto: Ikea.

Y lo es por muchos motivos pero, por encima de todo, destaca su pelo grueso y suave, que no solo es sinónimo de calor cuando llega el frío, sino que también será una plataforma sumamente suave y agradable sobre la que pisar. Además, de la mano de los cinco colores en los que se encuentra disponible, también puede cumplir un gran papel a la hora de decorar cualquier estancia. Y la podréis encontrar en Ikea por un precio de 129 euros.