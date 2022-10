Ikea tiene el truco definitivo para marcar una línea distintiva en estancias con poco espacio

Es cada vez más habitual encontrarnos con pisos en los que diversas estancias comparten espacio. Debido a la situación al alza del precio de las viviendas, en muchos hogares se economiza el espacio juntando dos habitáculos en un mismo espacio vital. Por ejemplo, se ha convertido en algo habitual que, por ejemplo, el salón y la cocina formen parte del mismo espacio.

No obstante, eso no significa que no existen herramientas para hacer que, al menos en lo meramente visual, podamos separar por nuestra propia cuenta ambos espacios. Unas posibilidades con las que podemos toparnos de la mano de plataformas como Ikea, como no podía ser de otra forma, ya que cuenta con una cantidad ingente de elementos decorativos que sirven para sacarnos de cualquier apuro.

Separa las estancias de tu hogar de la mano de Ikea

Y una de las opciones más efectivas para llevar a cabo estas tareas son las estanterías separadoras de espacio. Y a una de las más efectivas que podemos encontrar en el catálogo de la cadena sueca, en Ikea la han bautizado como KALLAX. Se trata de una estantería que podemos encontrar hasta en tres colores distintos, que se ubican entre las dos estancias a separar, y en cuyas estanterías podemos colocar nuestros objetos favoritos, de la mano de sus estantes abiertos, o bien podemos cerrarlos para dar forma a una estantería más clásica.

KALLAX, la estantería separadora disponible en Ikea.

Una estantería que está compuesta a base de un tablero de fibras y de partículas con relleno de papel alveolado y recubierto con una pintura acrílica. Unos materiales que son sumamente beneficiosos, sobre todo si los observamos desde el punto de vista de la limpieza, ya que, para llevar a cabo su mantenimiento, bastará con un paño humedecido con un detergente suave.

Cuenta con una estructura cuadrada, que tiene unas medidas aproximadas de 182x182x39 centímetros, a lo largo de las cuales podremos no solo separar dos estancias de nuestro hogar, sino también ubicar diversos complementos para adornar dichas estancias. Algo que es posible, ya que cada balda soporta un peso máximo de 13 kilogramos.

Un producto con el que Ikea pone solución a los problemas de espacio con los que solemos toparnos en los hogares más pequeños, y que funciona a la perfección para generar una sensación de amplitud. Todo ello de la mano de una estantería que podremos encontrar en la página web de Ikea por un precio de solo 179 euros.