Ikea pone a la venta mini casas a precio ‘low cost’

21 de noviembre de 2020 (16:05 CET)

Es de sobras conocido que, al menos en nuestro país, Ikea se ha convertido en la principal fuente de inspiración para muchos a la hora de decorar sus hogares. Los precios de los productos de la empresa sueca son tan atractivos (ojo, en parte porque debes ser tú quien los monte) que es muy difícil encontrar una casa en nuestro país en la que no haya ni un solo producto de esta cadena de muebles.

Una cadena que, eso sí, ha vuelto a demostrar ahora su implicación con el medio ambiente y la sostenibilidad. Y es que, con la colaboración de la empresa americana Escape Homes, han lanzado a la venta unas mini casas. Un proyecto que ha recibido el nombre de Tiny Home Poject.

La mini casa low cost de Ikea

Tanto en Ikea como en la empresa norteamericana consideran que, a raíz del coronavirus, la vida en las grandes ciudades no será la misma dentro de un tiempo, y no serán pocos los que buscarán un espacio, aunque sea pequeño, lejos del bullicio.

Ahí es donde entra en juego esta mini casa de tan sólo 17 metros cuadrados que ya está a la venta en Estados Unidos por tan sólo 40.300 euros. En el caso de optar por hacerse con ella con todos los muebles de Ikea incluidos, su precio asciende a 53.700 euros.

Uno de los detalles de esta mini casa es que, al llegar con ruedas incorporadas, puede ser transportada como si fuera un remolque, por lo que evidentemente no se trata de una construcción que vaya a quedarse fija en un sitio de forma definitiva.

Como no podía ser de otra manera, en Ikea han vuelto a demostrar que son unos maestros a la hora de aprovechar todos y cada uno de los rincones de esta pequeña superficie a la que no le falta de nada. No es un palacio, pero es una mini casa sostenible por menos de 54.000 euros con todo incluido. Una idea cien por cien Ikea.