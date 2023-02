Ikea acaba de raíz con los problemas de espalda con el producto con el que dormirás a pierna suelta

El estrés del día, una mala postura, un mal movimiento haciendo ejercicio… Son muchos los factores con los que podemos toparnos a diario que pueden tener un efecto sobre nuestro cuerpo, en forma de distintos dolores corporales: dolor muscular, en la espalda, en el cuello… Unos problemas ante los que es imprescindible buscar una solución de forma veloz para atajar el problema de raíz.

Sin lugar a dudas, el dolor de espaldas es no solo uno de los más comunes, sino también uno de los más tediosos, ya que condiciona por completo todas las actividades de nuestro día a día, desde ir al trabajo, hasta conciliar el sueño. En este sentido, desde Ikea han decidido echarnos un cable con el objetivo de minimizar los efectos de este problema.

Ikea te ayuda a conciliar el sueño a pesar del dolor de espalda

Es realmente desesperante intentar dormir y no encontrar la postura debido a un intenso dolor de espalda, algo que puede llevarnos a estar toda la noche en vela. Un gran problema para el que en Ikea tienen una gran solución, que no es otra que MJÖLKKLOCKA. Un producto que no es ni más ni menos que una almohada ergonómica para atajar este problema.

MJÖLKKLOCKA, la almohada viscoelástica disponible en Ikea.

Su principal atractivo es la espuma viscoelástica que la compone, con un diseño que cuenta con pequeños orificios que permiten que circule el aire, algo que ayuda a que la almohada conserve la misma temperatura durante toda la noche, suponiendo un alivio para estos dolores de espalda y permitiéndonos encontrar ese agradable descanso.

Se trata de una almohada enfocada principalmente a aquellas personas que duermen boca arriba o de costado para intentar atajar ese dolor de espalda. Al dormir en cualquiera de estas dos posturas, poniendo el lado pequeño hacia arriba, su forma abultada proporciona un apoyo para nuestro cuerpo, por lo que nos ayuda a encontrar esa postura idónea para conciliar el sueño dejando aparcado ese incómodo dolor.

Un producto con el que desde la cadena sueca se han puesto el traje de expertos con el objetivo de solucionar un problema que quita el sueño a un gran número de personas, de la mano de esta almohada que nos brindará una sensación que parecerá que nos hace dormir sobre una nube. Una almohada que encontraréis en la propia página web de Ikea por un precio de tan solo 29,99 euros.