El producto de Ikea que hará que tu salón parezca una galería de arte

Que Ikea es la plataforma por excelencia en todo lo relativo al ámbito de la decoración es algo que ya sabemos todos. Sin embargo, el por qué la cadena sueca lleva tantos años en la cima de todos los aspectos relacionados con el hogar, es algo de lo que no todo el mundo es consciente. Lo cual no significa que no tenga una razón concreta.

En el caso de Ikea, de hecho, no hablamos de una razón, sino de varias. Va mucho más allá de la enorme variedad que ofrece su catálogo. Tampoco se reduce únicamente a la relación calidad-precio con la que cuentan sus productos. Ni siquiera a la gran innovación de su catálogo, con la que recibimos novedades prácticamente todas las semanas.

Una de las grandes virtudes por las que Ikea es todo un referente en el mundo de la decoración, es por la versatilidad que ofrece a la hora de adoptar un estilo concreto. Más allá de productos individuales, la suma de algunos productos nos brinda la capacidad de apostar por el estilo idóneo para decorar nuestro hogar, sea cual sea.

El toque minimalista de Ikea perfecto para tu salón

Si queremos apostar por un estilo clásico, en Ikea encontraremos todo tipo de productos enfocados a ello. Si optamos por un ambiente más moderno, ocurre lo mismo. Y si, como es el caso del producto del que os vamos a hablar hoy, queremos dar a nuestra casa un estilo minimalista, las opciones también son inabarcables.

MOSSLANDA, el estante para cuadros de Ikea.

Y el producto que da ese toque se sencillez y elegancia a nuestro salón del que os vamos a hablar hoy, ha sido bautizado por Ikea como MOSSLANDA. Un producto que, en resumidas cuentas, es un estante para cuadros. La forma perfecta de decir adiós a las estanterías que ocupan gran parte de nuestra pared, y brindar a nuestro hogar un aspecto digno de una galería de arte.

Es un producto sencillo pero efectivo, ya que cuenta con una ranura que nos permite colocar nuestros cuadros, independientemente de cual sea el tamaño de su marco, y, además, hacerlo con el ángulo ideal, para que nuestros cuadros luzcan realmente bien.

Está elaborado a base de un tablero de fibras recubierto con una lámina de papel, lo cual facilita en gran medida su limpieza, que será tan sencilla como pasar un paño seco por encima. En lo referente a sus medidas, podremos elegir entre dos modelos: uno que cuenta con una longitud de 55 centímetros, y otro cuya longitud alcanza los 115 centímetros, existiendo una diferencia de solo 6 euros entre ambos.

Una balda que dota de elegancia a nuestro salón, permitiéndonos lucir nuestros cuadros favoritos como si de un museo se tratase. Un producto con el que nos podremos hacer en la página web de Ikea por un precio de 6 euros si elegimos la versión pequeña, o de 12 si elegimos la grande.