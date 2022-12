Ikea tiene la solución para llegar al fondo de las baldas de tu frigorífico sin hacer ningún esfuerzo

Si algo ha demostrado Ikea a lo largo de los años, es que no la decoración de un hogar no solo se encuentra en los elementos a gran escala, sino que podemos hallarla hasta en los detalles más insignificantes. Y es que, desde hace muchos años, decorar un lugar ya no implica únicamente dejarlo vistoso y elegante, sino también hacer de él un espacio útil.

Es por ello que, con el paso de los años, la cadena sueca ha ido incorporando a su catálogo una enorme variedad de productos adaptables a prácticamente cualquier espacio de nuestro hogar. Y no hablamos únicamente de habitáculos completos, sino que en Ikea también tienen complementos de lo más interesantes para algunos de nuestros electrodomésticos.

Ikea hace de tu frigorífico una zona más adaptable

Por ejemplo, el frigorífico es uno de esos elementos que abrimos una gran cantidad de veces a lo largo de un día. Sin embargo, y sobre todo cuando está lleno, tener acceso a todos los elementos que lo conforman puede tornarse en una tarea compleja. Un problema al que Ikea ha puesto una solución efectiva y sencilla: SNURRAD.

SNURRAD, la bandeja giratoria para frigorífico, disponible en Ikea.

En resumidas cuentas, se trata de un estante para frigorífico, el cual se puede sacar y girar para hacer más accesible cualquier zona de cualquier balda del mismo. Como es lógico, esto tiene un resultado prácticamente inmediato, que no es otro sino que nos permite llegar a los alimentos que se han quedado en la parte de atrás, a los que antes no podíamos llegar.

El principal elemento que destaca de esta bandeja es su carácter giratorio. Este utensilio tiene la capacidad de girar en un total de 360º, gracias a lo cual podemos colocar en la parte frontal del mismo aquellos alimentos que queremos tener a mano. Además, cuenta con unas ventosas que le permiten adherirse a la superficie de la balda de forma efectiva, y también con unos bordes elevados cuyo objetivo es evitar que las cosas se salgan de su sitio.

SNURRAD, la bandeja giratoria para frigorífico, disponible en Ikea.

Elaborado a base de un material de plástico SAN, este estante cumple la función de ayudarnos a llegar a cualquier alimento de nuestro frigorífico sin la necesidad de hacer malabares, lo cual evita que determinados alimentos se queden atrás del todo y se pongan malos. Todo ello, de la mano de un producto sumamente útil, que podréis encontrar en la página web de Ikea por un precio de tan solo 45 euros.