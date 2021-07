Ikea trae a España un grifo que reduce la factura del agua

Es importante ahorrar agua y luz y no solo por nuestros bolsillos, también para ayudar al medioambiente. Muchos países no tienen acceso a agua potable y luz, otro de los motivos por los que no debemos malgastar. Hay muchas formas de desperdiciar agua y a veces no nos damos ni cuenta. Por suerte, también existen muchas formas de ahorrar.

Ikea nos regala algunos trucos para que podamos convertir nuestro hogar en un lugar más económico y ecológico. Lo primero que se nos propone es apostar siempre por electrodomésticos que supongan un menor gasto, los de calificación energética AA+ o superior, que consumen menos.

Otra de las recomendaciones, que ya hablamos en otro de nuestros artículos sobre Ikea, es poner cortinas o estores mucho más gruesos con los que evitar la pérdida de calor de nuestro hogar y de esta forma ahorrar en calefacción. Si tenemos secadora mejor no usarla. Se ahorra más si la ropa se seca al aire libre. Y como también os hablamos en otro artículo, debemos cambiar las bombillas por unas LED, que consumen un 85% menos.

Ahorra agua con los grifos de Ikea

En el caso del agua, cada gota cuenta porque se trata de un recurso que no podemos desaprovechar. Una de las soluciones que Ikea nos propone para evitar desperdiciar agua, es no desperdiciarla. Por ejemplo, mientras encendemos la ducha y esperamos que salga agua caliente, siempre es mejor guardar ese agua para fregar o regar las plantas.

La mejor forma de ahorrar agua son los grifos de Ikea. Sus modelos tienen un sistema de compensación de presión, esto reduce la cantidad de agua que dejan salir sin que nos demos cuenta. De esta forma, sale un 50% menos de agua sin reducir el flujo, así además estaremos reduciendo también el gasto energético porque consume menos energía para calentarla.

El grifo Lagan ayuda a reducir el consumo de agua y energía y, por lo tanto, a ahorrar en facturas. Además, ha sido diseñado para durar muchos años. Hazte con el por 20 euros y ahorra agua de por vida.