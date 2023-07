El invento de Ikea que protege los muebles de tu terraza de cualquier condición climatológica

Ahora que el verano y las altas temperaturas han llegado a nuestras vidas para quedarse, los jardines y terrazas de cada hogar a nivel individual se han convertido, un año más, en las zonas del hogar en las que más tiempo pasamos, sacando provecho a la enorme variedad de actividades que podemos realizar en ellas.

Algo de lo que son conscientes todas las plataformas, que, con el paso de las semanas, han ido añadiendo de forma paulatina a sus catálogos todo tipo de productos decorativos para el verano, brindando a estas estancias no solo un aspecto más llamativo, sino también ampliando la eficiencia decorativa. Y en Ikea son expertos en ello, tal y como han demostrado previamente de la mano de inventos como la vitrina de lujo que cambia por completo la esencia de tu salón.

Ikea se corona con su último invento veraniego

Hemos visto hasta la saciedad todo tipo de sofás y sillones de jardín pensados para sacar provecho a las buenas temperaturas a las que el verano nos tiene acostumbrados. Elementos frescos y cómodos para destacar la brisa veraniega. No obstante, la mayoría de plataformas no han contemplado la posibilidad de una tormenta de verano. En Ikea, en cambio, sí lo han hecho, obteniendo como resultado TOSTERÖ.

TOSTERÖ, el baúl exterior impermeable. Foto: Ikea.

Y es que algunos de estos sofás pueden sufrir las consecuencias de estas precipitaciones, ya sea porque los cojines no están preparados con una capa impermeable o porque la madera sufra con el agua. Y es por ello que desde Ikea han lanzado este baúl exterior impermeable, pensado para proteger en caso de tormenta a los elementos de descanso dispuestos en nuestro jardín.

Pero no solo es recomendable ponerlo cuando pueda llover, ya que este baúl protege los sofás y sillones nuestro jardín también de la suciedad, el polvo o el polen, además de mantener un aspecto ordenado en nuestro jardín o terraza cuando no los estemos utilizando. Por otro lado, cuenta con dos asas que nos permiten transportarlo de un lado a otro de forma cómoda cuando no le estemos dando uso.

Un invento con el que desde la cadena sueca vuelven a dar en el calvo con la solución ideal para poner fin, en este caso, al desgaste de los muebles que conforman nuestro jardín. Y lo hacen con una solución práctica, efectiva, y también barata, ya que podrás encontrar este baúl en la web de Ikea por un precio de tan solo 54,99 euros.