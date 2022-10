Las mejores jarras para limpiar las impurezas del agua del grifo

Un elemento indispensable en nuestro día a día es, como todo el mundo sabe, el agua. Mantenernos hidratados es prácticamente tan importante como respirar, ya que es la actividad que invita a nuestro cuerpo a poder seguir llevando a cabo todas y cada una de sus funciones. Sin embargo, tan importante es beber agua, como que el agua que bebemos sea de calidad.

Y algo que muchas personas no saben, es que el agua que sale directamente del grifo cuenta con diversas sustancias que no son del todo recomendables para nuestro organismo. Sustancias no deseadas tales como el cloro, que no solo pueden terminar siendo nocivas a un muy largo plazo para nuestra salud, sino que, además, incluso llegan a dotar de un mal sabor al agua.

Para hacer frente a esto sin tener que consumir únicamente agua mineral embotellada, existe una solución por la que abogan muchas personas: las jarras de agua filtradoras. Consiste en unas jarras que cuentan con un filtro cuya labor consiste precisamente en eliminar esas impurezas del agua. Y podemos elegir entre muchas de ellas en función de su tamaño, sus prestaciones, y un gran número de variables.

La más vendida

La más completa

La marca BWT, por su parte, cuenta con una jarra filtradora de agua con una capacidad de 2,6 litros. Un modelo bautizado con el nombre Vida Manual, esta jarra, además del dispositivo en sí, cuenta con un total de seis filtros de magnesio que sirven para complementar la labor de la propia jarra, y asegurarnos de que reducir diversos aspectos del agua, tales como el nivel de calcio, apostando así por un agua lo más beneficiosa posible. BWT – Jarra filtradora de agua 2,6L + 6 Filtros con magnesio – Jarra Vida Manual contador manual + 6 filtros para medio año Precio de compra: 39,47 € Ranking: 2 Premio: Versátil Puntuación: 95

La más voluminosa

Si tu prioridad a la hora de hacer con una de estas jarras es la capacidad, no tienes por qué preocuparte, ya que la marca ZeroWater te ofrece una jarra que tiene una capacidad total de 4,7 litros. Cuenta con un tanque estrecho y un grifo anti goteo, además de unos filtros que utilizan hasta cinco etapas de filtración, con el objetivo de apostar por un agua lo más limpia posible. Por si esto fuera poco, incluye un medidor digital de calidad, que nos ofrecerá una visión exacta sobre los sólidos totales disueltos en esta agua. ZeroWater Dispensador de Agua Filtrada de 4,7 litros, Medidor de Calidad de Agua Gratis, Libre de BPA y Certificado para Reducir el Plomo y Otros Metales Pesados, Cartucho Filtro Incluido Precio de compra: 59,95 € Ranking: 3 Premio: Gran tamaño Puntuación: 92

La más económica

Por otro lado, también hay opciones para aquellos que quieran beber un agua de calidad sin gastarse una enorme cantidad de dinero. En este sentido, la mejor opción es una jarra de la marca Philips Water, que ofrece una jarra de 2,6 litros, que cuenta con un filtro de flujo rápido, llamado Micro X-Clean, que reduce los microplásticos, y elimina el cloro, la cal, el PFOA y muchos otros elementos contaminantes que se puedan encontrar en el agua. Además, cuenta con un diseño que se adapta a la perfección a la puerta del frigorífico. Philips AWP2936WH/10 Micro X-Clean Jarra de filtro de agua de flujo rápido Precio de compra: 9,99 € Ranking: 4 Premio: Rentable Puntuación: 94

Un enorme abanico de opciones entre los que puedes elegir a la hora de hacerte con tu jarra filtradora del agua, con precios que varían en función de sus prestaciones, su tamaño, sus complementos o la calidad de sus filtros. Ahora ya sois conocedores de todo lo relativo a estos productos, así que solo queda en vuestra mano la tarea de elegir cuál se adapta mejor a vuestras necesidades.