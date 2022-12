El jersey más elegante de la Navidad lo tiene Lefties en 6 colores distintos

Los vestidos tanto para Nochebuena como para las fiestas navideñas ya están a la orden del día, pero ¿y si no quieres llevar vestido? Tal vez eres un poco más friolera y no querrás usar esos vestidos de maga corta o con diseños cut out y prefieres utilizar una falda o unos pantalones. Para ello, nada mejor que elegir para la parte superior un jersey calentito y elegante.

Lefties ha vuelto a conquistarnos con unos pantalones de cuero estilo culotte que son tendencia esta temporada, luego una chaqueta deportiva que no encontrarás igual en ningún otro lado y ahora el jersey de cuello alto más estiloso a precio de ganga.

El jersey de cuello alto básico para mujer de Lefties es imprescindible para el invierno. Es necesario tener una prenda similar en los colores que quieras para construir desde la base unos outfits elegantes para los meses más fríos.

Jersey cuello alto Lefties

Se trata de un jersey de punto fino con escote de cuello alto, imprescindible en cualquier armario cápsula, disponible en seis colores: gris antarcita, beige, crudo, negro, frambuesa y azulón.

Dicho jersey nos salva de cualquier apuro, porque combina con todo: con faldas, vaqueros, pantalones de sastre e incluso con pichis. Nada se compara con este hallazgo, que no sería nada especial sin su precio.

Y es que este jersey es tan barato que podemos comprarlo en pares, lo cual no tiene precedentes en estos días cuando puedes encontrarla en Lefties por solo 7,99 euros.

En resumen, los jerséis de punto son relevantes en cualquier época del año porque son cálidos y gustosos. Este, en cualquiera de sus seis colores, es una de esas prendas que nunca pasa de moda y es muy fácil de combinar porque combina con todo. Además, hay que destacar los detalles que la hacen especial, como el cuello alto. ¡Mires por donde lo mires, es perfecto!