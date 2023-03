Aún vas a poder usar este jersey de Mango que también tiene Sienna Miller en su armario

Estamos a punto de entrar en primavera, concretamente a las 16:33 hora española peninsular. Sin embargo, todavía hay tiempo para abrigarse porque la temperatura (al menos por ahora) no supera los 20 grados. Esto significa que todavía estamos lejos de estrenar looks más veraniegos, a no ser que viajes a un sitio paradisiaco.

Como la temperatura sigue siendo baja, es bastante normal ver todavía a muchas personas en la calle con jerséis de punto. Incluso las celebrities que han dejado de lado el abrigo usan estas prendas, ya sea un suéter o una chaqueta de punto.

Hemos podido a Tamara Falco, la reina de las gabardinas o Irina Shayk, entre otras con chaquetas desde noviembre. Pues parece que no son las únicas, como dejaba claro Sienna Miller, que la hemos podido ver por las calles de Nueva York con blazer, vaqueros, zapatillas, gorro de lana y un jersey básico.

De todas las prendas, nos ha llamado la atención el jersey, es de Mango. Desde que Sienna Miller apareció con él, las ventas han aumentado significativamente.

Jersey punto rizado Mango

Se trata de un jersey de punto estampado de la nueva colección de Mango en un suave tono azul. Este es un jersey corto, de manga larga y creado en un tejido muy gustoso. Está disponible en tallas de la XXS a la XXL y cuesta alrededor de 30 euros.

No nos extraña que esté triunfando, ya que el color azul claro se presenta como uno de los favoritos de la temporada primavera-verano. Además, puedes combinarlo con gran variedad de prendas y tonos: unos jeans blancos, beige o incluso los clásicos azules.

También es el típico jersey que se puede llevar con un traje de dos piezas. Este tipo de outfits son muy utilizados hoy en día para ir a la oficina cómodamente y no pasar frío.