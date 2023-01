El jersey de punto ‘Viva Magenta’ ideal para dar color a tu invierno está en Zara

Como cada diciembre, la empresa más famosa del mundo de la moda (y no, no nos referimos a Zara), considerada por muchos la dueña de los colores, dio a conocer el color de 2023, el Viva Magenta. Bautizado como Pantone 18-1750 Viva Magenta, hace referencia a un tono enraizado en la naturaleza que proviene de la familia de los rojos y expresa un nuevo signo de fuerza. «Es un rojo animado que se deleita en pura alegría, fomentando la experimentación y la autoexpresión sin restricciones, un tono electrizante e ilimitado que se manifiesta como una declaración destacada”, describe el equipo creativo de Pantone. Esto explica todo el poder que tendrá este tono en todas las tendencias del próximo año.

Si Very Peri fue el color que dominó todo lo relacionado con moda, tendencias y diseño en 2022, 2023 parece ser el año de no pasar desapercibida, porque te advertimos de que este color no es recatado. Estamos seguras de que este color dominará en todas las tiendas de moda, por eso te avisamos ya de que en Zara puedes ir haciéndote con él, gracias a este jersey de punto.

Jersey punto cuello subido Zara

El equipo de diseño de Zara sigue sorprendiéndonos con diseños perfectos que no dejan indiferente a nadie y esta vez no es una excepción. La verdad es que si fuera un color más clásico de otoño o invierno como beige, negro, marrón o burdeos, probablemente no nos detendríamos ahí. Sin embargo, como se trata de un jersey en color fucsia, nos hemos parado en él.

Se trata de una prenda de punto que combina lo mejor de ambos mundos ya que su corte nunca pasa de moda por lo que es una compra atemporal y además tiene un color tendencia incomparable que lo hace trendy.

Los diseñadores optaron por un jersey fino hecho de una mezcla de acrílico, poliéster y poliamida. La mezcla de fibras suaves y duraderas combina a la perfección con el corte recto y ligeramente holgado, el cuello alto, las mangas largas y los ribetes de canalé.

Calentito, atemporal, cómodo y en un color vivo espectacular y es todo lo que necesitamos, podrás elegir la pieza de Zara también en color negro y en tallas que van desde la S a la XL. Puedes tenerlo por 29,95 euros y combinarlo con cualquier básico.