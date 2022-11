Este es el jersey de rayas más vendido de Bershka ideal para esta temporada

Hay una prenda que comparten escandinavos, franceses, españoles y armarios de todas las nacionalidades del mundo: el jersey de rayas. Tanto si tu estilo es más o menos romántico, más o menos informal… Siempre hay hueco para un jersey de estas características, solo tienes que adaptarlo a tu estilo de vestir: oversize, ajustado, con escote alto, ya sean rayas verticales u horizontales…

En cuanto a la forma de llevarlo, no hay duda, ya que prácticamente combina con pantalones baggy, boyfriend jeans, skinny jeans negros, sobre un vestido… Decidas lo que decidas ponerte, seguro que te quedará bien. Pues hoy en Bershka encontramos el jersey de rayas perfecto para actualizar el fondo de armario o hacernos con uno si no lo teníamos.

Jersey oversize de rayas Bershka

Si buscas jersey que se adapte a cualquier ocasión, este de Bershka es para ti. Tiene mangas largas y un cuello alto, lo que le da un aspecto realmente llamativo, sin mencionar que su tejido es muy cómodo. Decimos esto porque está fabricado con materiales de alta calidad que lo hacen cómodo y fácil de usar. También es perfecto para las épocas más frías por su buena cobertura.

También se puede combinar con una gran variedad de prendas, siempre que los colores combinen. Hablando de colores, puedes conseguir este modelo en cuatro diferentes ya que viene en negro, crudo, gris y arena. Sin duda, los dos colores que tienen rayas en contraste es lo que hace que sean de lo más llamativo.

Respecto a sus medidas, vas a poder comprar este producto en tallas que van desde la XS hasta la XL, actualmente en color arena y negro están sin stock, pero no tenemos duda de que muy pronto lo repondrán. Por último, el precio de este jersey es de 22,99 euros, que no está nada mal por el acabado de sus materiales que lo convierte en un must de nuestro armario cápsula.