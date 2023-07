¿Buscas juegos de mesa para el verano? Amazon tiene los pasatiempos del momento

Los juegos de mesa son compañeros indispensables para las largas tardes del verano. Algunas partidas terminan bien entrada la noche. Y es que los juegos de mesa son capaces de reunir a toda la familia, no importa la edad, para pasar un gran rato.

Los juegos de mesa, además, mejoran la concentración, potencian la imaginación y otras capacidades intelectuales, Fomentan el trabajo en equipo y la socialización, impulsan la toma de decisiones y resolución de problemas…

A la hora de buscar juegos de mesa para mantenernos entretenidos este verano, hay quien opta por juegos nuevos, que ayuden a hacer ejercicio al mismo tiempo que lo pasamos bien. Otros buscan versiones modernas de juegos míticos, como los Trivial Pursuit dedicados a nuestra banda favorita o los tableros de Monopoly inspirados en personajes de cómic.

Los más puristas preferirán los juegos clásicos, como el parchís y la baraja de cartas de toda la vida. Para todos los gustos, hemos elegido una selección de juegos de mesa de Amazon para que, con independencia de la edad y el número de jugadores, encuentres el juego que mejor te encaje en tus planes de verano.

Un juego de mesa diferente

Beat That es el juego más loco del mundo: Prepárate para rebotar, patalear, apilar, saltar, rodar, volar, balancearte y catapultarte hacia la victoria. Gana puntos apostando a tu habilidad para completar con éxito una serie de hasta 160 ridículos desafíos basados en la destreza, para todas las edades.

Entre el contenido de la caja descubrirás las 160 cartas de desafío, 10 vasos de plástico personalizados reutilizables y reciclables, 5 pelotas de ping pong, 80 fichas de apuestas, 4 dados, un reloj de arena, bloc de notas, un par de palillos, una cinta métrica…

Beat That tiene todo lo que necesitas para pasar la mejor noche de juegos en familia. Para mayores de 9 años. Recomendado para 2-8 jugadores. Todo lo que necesitas es reunir a algunos amigos y familiares para comenzar con la diversión.

A favor

Divertido juego para jugar en familia.

A mejorar

Puede resultar complejo para algunos jugadores.

Encuéntralo en Amazon por menos de 36 euros.

Para aprender jugando

Los creadores de The World Game han logrado un desafío: hacer que la geografía sea divertida. Con su juego de mesa de cartas para aprender la bandera, la capital y la ubicación de todos los países del mundo.

Con distintos niveles de dificultad, es el juego imprescindible para cualquier entusiasta de la geografía. Muy pronto tus niños sabrán más geografía que tú. Llévatelo en tu próximo viaje y juega con tus amigos.

El juego básico consiste en competir con datos entre países del mundo (un país más grande gana a uno más pequeño, etc.). También hay cuatro posibles retos: Bandera, Ubicación, Capital y Continente. ¡Un divertido juego de mesa para todas las edades! Encuentra el dato más potente sobre el país y gana. Ejercita tu memoria y tu cerebro mientras juegas.

A favor

Un juego sencillo para que todo el mundo aprenda divirtiéndose.

A mejorar

Algunos datos son erróneos.

Para entre 2 a 5 jugadores, en Amazon a partir de 24 euros.

Barajar en el agua

En pleno verano, suben las temperaturas, el sol coge el protagonismo haciendo los días más largos, y la piscina y la playa para luchar contra el calor se hacen prácticamente indispensables.

No obstante, en muchas ocasiones no nos llevamos nuestra baraja de cartas a estos lugares por miedo a que se mojen y se acaben estropeando. O, simplemente, estamos tan a gusto en el agua que no nos apetece salir. Así que… ¿por qué no echar una partida sin tener que salir de la piscina?

Con la Baraja Española Waterproof de Fournier podrás jugar todas las partidas que quieras a los mismos juegos a los que juegas en la mesa de tu casa, con tus familiares, amigos y amigas, mientras estás en la piscina hasta que se te arruguen los dedos. ¡Será tu baraja del verano! Hazte con ella y date un buen chapuzón con tus amigos y amigas.

A favor

Perfectas para la playa o la piscina sin riesgo de que se estropeen con el agua.

A mejorar

La pintura no es muy resistente.

Disponible en Amazon por menos de 15 euros.

Todo un clásico

Otro juego mítico de la época del verano es el parchís. Este tablero para cuatro jugadores incluye tablero, fichas rojas amarillas, verdes y azules, dados y cubiletes. Fournier es la firma de juegos de mesa de toda la vida, ahora presenta su mítico tablero de parchís adaptados a diferentes personas y edades, y que permiten desarrollar capacidades diferentes, desde la infancia hasta los más mayores.

A favor

Buena calidad de tablero, cubiletes y fichas.

A mejorar

El número de fichas puede variar.

Encuéntralo en Amazon por menos de 16 euros.