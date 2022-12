El kimono de terciopelo que necesitas esta Navidad no es de Zara, está en Cortefiel rebajado

Más que los puntos claves como Nochebuena y Nochevieja, lo que más nos gusta de la Navidad es su comida. Poder conocer a los que no son familia pero a los que nos sentimos como uno me parece fantástico y por eso encontrar el look perfecto para este tipo de eventos es crucial.

Durante estos días nos hemos ido dando cuenta de las tendencias que definen los looks navideños, gracias a la ayuda de nuestras tiendas low cost favoritas. Entre ellas están las lentejuelas, las cuales han tomado todas las sugerencias de estilo que nos inspiran en Instagram. Aunque no son sólo las lentejuelas las que inundan estas navidades, el terciopelo, sigue estando entre las tendencias navideñas top.

Para las amantes del terciopelo y el estilo boho tenemos un aliado que sin duda siempre nos cubrirá las espaldas, hablamos de Hoss Intropia, demostrando una vez más que también en Navidad se puede ser bohemio -sin renunciar a la elegancia- lo encontramos en este kimono de terciopelo que tiene Cortefiel.

Kimono terciopelo Cortefiel

Se trata de una prenda con personalidad que dará un toque bohemio a todos tus conjuntos. Su tejido de terciopelo se acompaña de un cuello ligeramente subido, mangas largas y una abertura trasera para mayor comodidad. Destaca por su elaborado bordado con abalorios de distintos colores y su hilo metalizado.

Una pieza larga de terciopelo negro con sutiles bordados de purpurina que definirá cualquier estilo: queda elegante con jeans baggy, combina bien con un vestido lencero e incluso con un increíble vestido de punto. Además, acompañado de cualquier prenda de la colección de fiesta de Cortefiel, te permitirá lucir un look nocturno de lo más actual.

Pocas cosas pueden resistirse a esta pieza extremadamente elegante y atemporal que podemos encontrar hoy en Cortefiel con una rebaja superior al 30%, concretamente por 169 euros (promete merecer la pena la inversión, la llevaremos por los siglos de los siglos).