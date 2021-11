La báscula que mide la grasa corporal rebaja su precio en la semana del Black Friday de Amazon

Cuando falta ya menos de una semana para que se celebre el Black Friday en Amazon, son muchas las marcas que están aprovechando estos días previos a la esperada cita para lanzar muy buenas promociones de sus productos.

Promociones que, en muchos casos, es probable que sean incluso mejores que las del propio 26 de noviembre, el día en el que se celebrará el Black Friday en la tienda online americana.

Es por eso que no son pocos y pocas los que en estos días previos están muy atentos a la evolución de los precios de todos esos productos a los que ya han echado el ojo. Uno de ellos, viendo las ventas y las valoraciones, seguro que es la báscula digital de baño 1 By One.

El descuento en una de las mejores básculas digitales en Amazon

Una báscula digital de baño que cuenta con una nota media de ni más ni menos que un 4,5 sobre 5 en, ojo, más de 4.000 valoraciones. Una cifra ya muy importante que deja claro que la inmensa mayoría de los que se han hecho con una de ellas están más que satisfechos y satisfechas.

La báscula de baño 1ByOne rebajada en Amazon

Entre otras cosas porque este báscula cuenta con características muy atractivas y con mucha tecnología. Ente otras cosas, como apuntan en la descripción del producto en Amazon, “muestra 14 medidas esenciales que incluyen peso corporal, porcentaje de grasa corporal, agua, masa muscular, BMI, masa ósea y grasa visceral”.

Por otro lado, uno de sus puntos fuertes es que “se puede conectar a APP-1byone Health a través de Bluetooth” así cómo “sincronizar datos con Samsung Health, Apple Health, Google Fit y Fitbit”.

Con el descuento actual del 8 por ciento, su precio es de 21,99 euros, un precio muy a tener en cuenta para aquellos que quieran llevar un seguimiento más completo de su estado de salud.

