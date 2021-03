La bolsa para llevar tu smartphone en la bicicleta que triunfa en Amazon: 16,99 euros

A lo largo de los últimos años todos hemos podido ver cómo la bicicleta se ha asentado como un medio de transporte sostenible, barato, práctico y amigable con la preservación del medio ambiente.

Además, su versatilidad a la hora de transformar este medio en un deporte de carretera y montaña y su amabilidad con el desgaste muscular hace de pedalear una de las opciones favoritas de deportistas amateurs de todas las edades en España.

No obstante, tanto el culote como el resto de equipamiento deportivo necesario para desarrollar esta actividad imposibilita que tengamos un sitio para guardar nuestro teléfono móvil y una mochila no es la solución si queremos usarlo para escuchar música, como cronómetro, monitorizar nuestras constantes, etc.

Por esto mismo, y aprovechando la llegada del buen tiempo, no extraña que esta bolsa para bicicleta de Amazon esté entre el top ventas. se trata de la bolsa para bicicletas de la marca ‘Turata’, que combina un amplio espacio con una zona adaptable para teléfonos.

La bolsa tiene en su parte superior una superficie táctil elaborada a partir de una película TPU de alta sensibilidad que te ayudará usar el teléfono fácilmente mientras pedaleas. Esta pantalla es compatible con “el iPhone XR, XS, MAX, X, 8, 7, 6s, 6, y 5s; y con los modelos de Samsung Galaxy s8, s7, note 7, y Teléfonos móviles por debajo de 6.5 pulgadas” según se especifica en la página web del producto.

“La bolsa de tubo superior de la bicicleta está hecha de material ultraligero y modelo más nuevo en el cuerpo de la bicicleta con cierre de cremalleras doble sellado, lo que garantiza que el agua no fluya hacia la bolsa”, detalla el fabricante.

Segura y fácil de instalar

Esta bolsa viene equipada con un visor solar en la parte superior, lo que “ayuda a ver la pantalla del teléfono con claridad y la hace ideal para días tanto soleados como lluviosos”. Además, tiene “cinta reflectante en ambos lados de las bolsas para mantener la seguridad de tu viaje nocturno y evitar accidentes”.

Finalmente, se trata de una bolsa especialmente fácil de instalar, acomodar y quitar ya que tiene tres correas que la sujetan al manillar, al tubo de la cabeza y a la parte inferior de la bicicleta y, a pesar de su amplio tamaño, no causará problemas de roce con tus piernas.

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos