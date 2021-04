La cámara de vigilancia doméstica que triunfa en Amazon está de oferta

A todos nos conviene tener presente la seguridad de nuestro hogar tanto por el peligro que representa un intruso externo como los problemas desde dentro de la casa, y es que, más allá de lo que se piensa, a veces nuestro propio mobiliario representa más peligro para nosotros y nuestros seres queridos de lo que podemos pensar.

Por ejemplo: más allá de que es bien sabido que no hay que dejar al alcance de los niños pequeños objetos pequeños por el peligro de que puedan atragantarse o ahogarse, entre otros, si se los meten en la boca, no podemos saber si hemos cumplido bien nuestro papel como guardianes de los más pequeños hasta que no tengamos una prueba fehaciente.

Una estantería puede ceder, un objeto puede caerse de una encimera o, por obvio que parezca, nos pueden entrar a robar aprovechando cualquier momento en el que no haya nadie en domicilio.

Por todo esto, Amazon ha puesto en oferta su cámara de vigilancia más vendida con inteligencia artificial. Se trata de la cámara de seguridad Eufy Security 2K, que es capaz de determinar si el movimiento que capta lo origina una persona o una mascota.

Además, gracias a su resolución en 2K (1080P al utilizar HomeKit), podrás ver exactamente lo que ocurre en tu hogar. No obstante, lo que quizá resulta más llamativo de la cámara es su precio, ya que ofrece una alta calidad de servicio por solo 35’99 euros.

La cámara también permite la comunicación bidireccional, por lo que podrás oír todo lo que ocurre e incluso hablar con la persona que haya al otro lado de la cámara, algo que la convierte en un dispositivo muy útil para usarla de cámara para bebés.

La eufy Security 2K tiene también incorporado un modo de visión nocturna, lo que la hace ideal para mantener la vigilancia en entornos con poca luz por para usarla de noche.

El proceso de instalación es muy sencillo, ya que siguiendo las instrucciones de la guía de HomeKit podrás vincularla a la aplicación HomeKit de Apple, a Alexa o al asistente de Google y disfrutar así de la seguridad que da el control total de la vigilancia de tu hogar.

Leer más: El smartphone con 5G más barato de Amazon está de oferta

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos