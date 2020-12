La colonia para hombres que más gusta a las mujeres: así esta el ‘top 5’

01 de diciembre de 2020 (15:05 CET)

A medida que se acerca la Navidad, cada vez son más los que empiezan a pensar en los diferentes regalos que van a hacer a amigos o familiares. Y uno de los clásicos en estas fechas son las colonias.

Un complemento que utilizan tanto hombres como mujeres, que en muchos casos no es que sea precisamente barato y que se posiciona como un regalo con el que, si sabes qué colonia es la que debes comprar, es fácil acertar.

En este sentido, son varias las colonias para hombres que cuentan con muchos seguidores, tanto entre las mujeres como entre los propios hombres. Eso sí, son cinco las que destacan por encima del resto. Cinco nombres que, cómo no, se van a convertir en las colonias probablemente más vendidas en estas próximas fechas.

El top 5 de colonias para hombres

En primer lugar aparece ya un clásico entre las colonias: One Million de Paco Rabanne. Una colonia tanto para jóvenes como para hombres mas maduros y atrevidos que tiene un precio de 62 euros el frasco de 100 mililitros.

La medalla de plata se la lleva Loewe 7, de Loewe. La marca española es una de las más top en este mercado y esta colonia es una de las más vendidas. Su precio es de 67.43 euros por un frasco de 100 mililitros.

Ocupa el tercer lugar otro clásico en nuestro país, Vetiver de Guerlain, una colonia que desprende frescura y mucho aroma y cuyo precio es de 48.98 euros por el frasco de 100 mililitros.

Armani con su Armani Code aparece en cuatro lugar, cuyo precio es de 97 euros para el frasco de 200 mililitros. En quinto y último lugar de este top 5 llega The One for Men, de Dolce&Gabbana, cuyo precio por un frasco de 150 mililitros es de 61.99 euros.

Otros dos clásicos que se han quedado fuera de este top five pero que también cuentan con muchos seguidores son el Acqua di Gió, de Giorgio Armani (49.58 euros el frasco de 100 mililitros) y CK ONE de Calvin Klein (29.95 euros el frasco de 200 mililitros).