La dieta para perder los 2 kilos de la Navidad en 15 días: funciona

Hace un par de años un artículo publicado en el New England Journal of Medicine, varios médicos estadounidenses analizaron cuánto peso de media gana un ciudadano durante las fiestas navideñas, dando como resultado 2 kilos. Un exceso que a continuación te contamos como perder en solo 15 días.

Las comidas copiosas seguidas de dulces, frutos secos o mantecados, entre otros productos típicos de estas fiestas, generan un incremento medio de unos 2 kilos por persona. Dos kg que puedes perder siguiendo las pautas que te contamos a continuación, y que consisten en reducir el consumo de grasas y aceites y combinar esta alimentación equilibrada con 30 minutos de ejercicio al día. Vayamos por partes.

Así puedes perder los dos kilos ganados en las fiestas navideñas

Lo más importante es hacer una selección del tipo de calorías que ingerimos. Y es que no se trata de eliminarlas, sino de encontrar una fórmula equilibrada.

Así, debemos reducir el consumo de grasas, evitar la bollería industrial, consumir productos lácteos desnatados, limitar el consumo de aceite en nuestras elaboraciones (no se deben superar las tres cucharadas al día) y eliminar cualquier tipo de salsas. Y un menú diario ideal podría estar basado en los ítems que te contamos en las siguientes líneas.

Siguiendo este menú volverás a tu peso ideal en solo dos semanas

En el desayuno debemos evitar la mantequilla y la mermelada, y limitar nuestro consumo a un café con leche (desnatada) o un yogur (también descremado, una infusión, fruta y un trozo de pan, preferiblemente integral.

A medio día podemos consumir una pieza de fruta para matar el gusanillo y evitar hacerlo consumiendo calorías de más.

En cuanto a las comidas y las cenas, son recomendables las verduras, hortalizas, legumbres, pasta, arroz, patatas hervidas, carne magra, pescado, huevo, jamón serrano o de york sin grasa, pan integral o fruta.

Y tampoco tienes por qué renunciar a la merienda, en la que se puede repetir lo ingerido en el desayuno.

A todo ello hay que sumar una hidratación adecuada. El consumo de agua es imprescindible para no retener líquidos. Aunque también son recomendables los zumos no envasados o las infusiones de jengibre, manzanilla, etc. Mientras que es necesario eliminar cualquier azúcar añadido durante el proceso de puesta a punto.

Por último, es imprescindible realizar un rato de ejercicio cada día. Habrá suficiente con caminar unos 30 minutos al día. Lo suficiente para quemar las calorías sobrantes.