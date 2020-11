La impactante oferta del Dacia Sandero lo convierte en el rey de los ‘low cost’

21 de noviembre de 2020 (19:05 CET)

En pocas semanas aterrizará en España la tercera generación del Dacia Sandero. El que es uno de los modelos clave de la firma rumana estrena ciclo y no falta mucho para que la filial de Renault abra el libro de reservas en España. Y para que la espera no se haga tan larga, Dacia va ofreciendo promociones para la versión actual que no deberías dejar escapar si buscas un modelo low cost.

Por ejemplo, la promoción que figura en su página web y que nos deja el Sandero de acceso a un precio de 8.000 euros.

Así es el Dacia Sandero de entrada a la gama

La oferta es para el Sandero de acceso. Monta un propulsor gasolina 1.0 SCE de 73 CV de potencia y 95 Nm de par máximo. Y con él registra unas prestaciones de 16,7 segundos para hacer el 0 a 100 km/ y 158 km/h de velocidad máxima.

Se asocia a un cambio de marchas manual de 5 relaciones y a un sistema de tracción delantera. Y gracias a ello consigue un consumo combinado de 5 litros cada 100 km.

En equipamiento incluye dirección asistida, asiento trasero abatible asimétricamente y ESP, pero no esperes elevalunas eléctricos o sistema de climatización.

La oferta que convierte al Sandero en el rey de los ‘low cost’

Todo ello tiene un precio al contado de 8.700 euros, que no está nada mal. Sin embargo, puedes acogerte a la promoción de Dacia que lo rebaja hasta los 8.000 €.

Para ello deberás financiar un mínimo de 4.000 € con una permanencia mínima de 36 meses. La oferta incluye la ayuda por el Plan Renove, y Dacia suma 1 año de Seguro Auto a todo riesgo con franquicia de 600 € con Mapfre o Mutua, regalado por RCI.

