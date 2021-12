La laca de uñas más vendida en Amazon es de Essie y está rebajada un 24%

Es de sobras conocido que Amazon puede presumir ya de ser la primera opción de compra para muchos y muchas en nuestro país. La tienda online americana ha ido creciendo de forma notable y sostenida entre los consumidores de España por varios motivos.

Eso sí, uno de ellos es seguramente el que mejor explica su éxito: los habituales descuentos que las diferentes macas optan por aplicar a sus diferentes productos. En este sentido, saben las marcas que Amazon es ya uno de sus principales puntos de venta y optan por potenciarlo al máximo.

Y una manera muy fácil y efectiva de hacerlo es a base de descuentos y promociones. Descuentos no tan sólo en productos menores, sino en las mejores espadas de las marcas.

La laca de uñas Essie rebajada en Amazon

Un buen ejemplo de ello es una laza de uñas de Essie que, siendo como es una de las más vendidas en Amazon, ha optado ahora por aplicar un 26 por ciento de descuento en uno de sus tonos más vendidos.

No es otro que el tono 20 Spool Me Over de Essie gel couture que, como bien podemos ver en Amazon, pasa de tener un precio de 15,40 a 11,78 euros, lo que acaba implicando un ahorro de 3,62 euros.

El tono 20 Spool Me Over de Essie gel couture con descuento en Amazon

Evidentemente no es un descuento bestial, pero teniendo en cuenta el ahorro y el precio final del producto, seguro que muchas aprovecharán este descuento para hacerse con varias unidades de esta laca de uñas.

Una laca que, ojo, tiene además en su media de satisfacción otro de sus grandes argumentos de venta. Y es que la media de las casi 3.000 valoraciones que tiene ya en Amazon es de 4,2 sobre 5, por lo que es evidente que la inmensa mayoría de las que se han hecho con una de ellas está más que satisfechas.