La lista de smartphone que se quedan sin WhatsApp el 1 de enero de 2021

08 de diciembre de 2020 (13:40 CET)

Ojo porque parece que este año 2020 que muchos quieren que acabe cuanto antes no va a tener precisamente una buena mejor continuidad el próximo 2021. Y es que, como ocurre cada año por estas fechas, WhatsApp ya ha dado a conocer los requisitos mínimos para poder utilizar su aplicación de cara al próximo año.

No es que sea precisamente un secreto que, al menos en Europa, WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada. Eso provoca que la propia aplicación tenga que estar trabajando constantemente en actualizaciones y en soporte para los diferentes sistemas operativos en los que trabaja.

Los smartphone que se quedan sin WhatsApp

Y es habitual que cada principios de año algunos de ellos se queden fuera. Ahora, como bien se ha podido saber en los últimos días, para poder hacer uso de esta aplicación deberás tener un sistema operativo en tu móvil que, como mucho, sea tan ‘antiguo’ como estos:

Android 4.0.3 y versiones anteriores.

4.0.3 y versiones anteriores. iPhone con iOS 9 y versiones anteriores.

con iOS 9 y versiones anteriores. Algunos modelos de teléfono con sistema operativo KaiOS 2.5.1 y posterior, incluidos los JioPhone y JioPhone 2.

Si tu smarthpone Android no tiene instalado el sistema operativo 4.0.3, no podrás hacer uso de WhatsApp a partir del 1 de enero del próximo año. En el caso de los iPhone, quedan descartados los que van del 4 hacia atrás. Es decir, para poder seguir usando la aplicación en terminales como iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6 o 6S Plus, se debe actualizar a iOS 9 como mínimo.

Para saber qué sistema operativo utiliza tu teléfono debes dirigirte a la sección de ajustes y una vez allí entrar en la pestaña de información del dispositivo o acerca del dispositivo.

Si, por desgracia, ya no puedes actualizar tu smartphone y quiere seguir utilizando WhatsApp, no vas a tener más remedio que comprarte un móvil nuevo.