El invierno está a la vuelta de la esquina. Ya hemos notado un considerable descenso de las temperaturas, especialmente a primera hora de la mañana y a última de la tarde. Cuesta más salir de casa si no es necesario y eso de tener las ventanas abiertas se acabó.

Nos apetece un plan de domingo viendo una película en pareja o con amigos, pero sin que falte esa manta con la que mantenernos abrigados en el sofá. Si todavía no tienes una de esas mantas de las que nos saldrías en todo el invierno, Amazon tiene una que te encantará por su tacto y su abrigo.

Tus inviernos nunca más volverán a ser fríos

Es la manta polar para cama de la marca Hansleep, reversible de franela y sherpa. Ideal para poner sobre la cama en invierno. Está disponible en varios colores y tamaños. El blanco básico se puede adquirir en Amazon desde18,99 eros (130 x 165) o por 37,71 euros (150 x 200).

Esta manta Sherpa de Hansleep está certificada según el estándar 100 por OEKO-TEX con un diseño reversible de forro polar de 220 g/m² y sherpa de 260 g/m².

Una manta muy suave que podrás usar en todas las estaciones, además te ayudará a conciliar el sueño con facilidad. Tal y como detallan en Amazon, la manta es tan suave como la piel de la barriga de un gatito o un perro. Proporciona calidez y te ayuda a relajarte dejando atrás el estrés del día a día.

Un regalo perfecto para tu familia o amigos, incluso para tu mascota, ya que le encantará dormir sobre ella y si es en tu compañía mucho más. Puedes usarla como colcha, sofá y silla para proteger tus muebles favoritos de manchas. Esta manta es una de las más elegantes del mercado gracias a su impecable diseño.

“Es genial, no pesa casi nada, es extremadamente suave, en serio no la uséis directamente o no podréis salir en tres meses, te atrapa y no despiertas en horas…. De verdad, es genial, cálida, suave, ligera y abrigadita. Yo la verdad es que lo recomiendo muchísimo”, “una de las mejores inversiones que hemos hecho de un tiempo a esta parte. Estamos súper contentos con esta manta. Nosotros la usamos para el sofá. Es súper suave, muy bonita, ligera (no es nada pesada) y abriga. Ya lo creo que la recomiendo”, dicen varios usuarios en los comentarios.

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos