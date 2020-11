La mejor ginebra del mundo está de oferta en Amazon con un descuento del 40%

14 de noviembre de 2020 (14:05 CET)

Faltan menos de 20 días para el Black Friday. Una fecha marcada en rojo por muchos consumidores, y sobre todo por los que suelen hacer compras en Amazon. Aunque si eres uno de ellos, habrás visto que la web de ventas on line lleva días adelantando algunas ofertas de lo más interesantes. Y a veces sobre aquellos productos que llevas tiempo esperando y que pensabas adquirir el último viernes de noviembre.

Aunque no todo son compras para uno o una misma. A veces va bien estar al loro de los descuentos por si aparece uno para ese artículo en el que estabas pensando para regalar en Navidad.

Uno de ellos podría ser la ginebra que recomendamos a continuación. Es una de las mejores del mundo y que está disponible con un 40% de descuento en Amazon.

Un 40% de descuento para una ginebra de altísima calidad

Se trata de la ginebra Tovess, una ginebra artesanal que ha sido la ganadora de Ginebra la medalla de oro en los premios Women’s Wine & Spirits Awards 2020.

Como describen en la página web, está “hecha a mano con cáscara de lima y pomelo destiladas individualmente para lograr un verdadero refresco con notas cítricas”. Es el complemento perfecto para tus gin-tonics y otros cócteles refrescantes, gracias a su sabor a lima y pomelo.

Una ginebra artesanal muy admirada por los consumidores

Está elaborada a las afueras de Birmingham y para su destilación se han utilizado las antiguas cacerolas de cobre, que aún están en uso en el Reino unido. Y estña muy bien valorada por los clientes. Registra un 4,4 sobre 5 y más de 500 valoraciones positivas.

Contiene una graduación alcohólica de 41,5º y su precio habitual es de 22,99 euros. Sin embargo, estos días puede ser tuya por solo 13,79 euros. Así que no esperes más y hazte con un par de botellas. Quedarás genial si tienes un amigo invisible o como regalo de Navidad. Y por qué no, para que no se te haga tan pesado el toque de queda.