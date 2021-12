La nueva chaqueta de Mango que elige Tamara Falcó para ir a la tele, y que a ti te convertirá en la sensación de la Navidad, cuesta 59,99 euros

Mango puede presumir de ser una de las cadenas de ropa low cost con mayor éxito en nuestro país. Entre otras cosas porque es una cadenas que lleva muchos años ya siendo importante en cada temporada y sus prendas conquistan cada vez más armarios.

Eso sí, no porque Mango sea ya una marca muy conocida no implica que en la cadena no estén más que satisfechos y contentos cuando ven que alguna it girl o celebrity aparece en televisión o en las redes con alguna de sus prendas.

Y eso es lo que ha pasado recientemente con ni más ni menos que Tamara Falcó, una celebrity en España que no deja de crecer en cuanto a popularidad y que es, además, para muchas un referente en cuanto a elegancia y estilo a la hora de vestir.

La chaqueta de Mango que enamora a Tamara Falcó

Fue en una reciente visita a El Hormiguero cuando la estilista del programa decidió apostar junto a Tamara por una chaqueta que, desde luego, no pasó desapercibida. Se trata de un blazer negro de Mango que, desde luego, se puede combinar con todo tipo de prendas tanto para un look formal como para un outfit más informal.

Fue la propia estilista del programa de Pablo Motos la que optó por compartir en las redes sociales el look de Falcó, en el que la chaqueta es uno de los elementos clave. Una chaqueta que, por suerte para las que la quieren lucir y convertirse así en la sensación de las próximas cenas de Navidad, tiene un precio de 59,99 euros.

La americana cruzada con botones de Mango por 59,99 euros

Un precio mas que correcto teniendo en cuenta el gran número de posibilidades que ofrece este diseño, que se puede combinar con vaqueros, con un vestido, con o con pantalones de traje, entre otras cosas.