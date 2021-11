La nueva fragancia de Calvin Klein ya está en el top de lo más vendido en Amazon

En Calvin Klein hace ya muchos tiempo que entendieron que Amazon, lejos de ser un rival o un inconveniente, se iba a convertir en uno de sus mejores aliados en cuanto a ventas y en una de las mejores plataformas para seguir sumando adeptos a su marca.

Es por eso que, como el resto de marcas top, Calvin Klein no ha hecho otra cosa que ir ampliando cada vez más su oferta de productos en la tienda online americana. En el caso de los perfumes, aguas de tocador, fragancias y colonias, saben en la maca que buena parte de sus opciones son ya muy conocidas en el mercado, y que muchos acuden a Amazon para hacerse con ellas.

La fragancia de Calvin Klein que arrasa en Amazon

Entre otras cosas porque, como suele ser habitual también en otras categorías de productos, el precio acabo siendo un elemento crucial para entender el éxito de Calvin Klein.

Así, una de sus aguas de tocar más nuevas ha conseguido situarse ni más ni menos que en la segunda plaza de las más vendidas de su categoría. No es otra que la fragancia Calvin Klein – In2U for Her.

Calvin Klein – In2U for Her – Agua De Tocador Vaporizador a la venta en Amazon

Un agua de tocador disponible en dos tamaños: el de 100 mililitros, con un precio de 14,94 euros, y el de 150 mililitros, con un precio de 28,13 euros.

Con, ojo, más de 9.000 valoraciones, esta fragancia de Calvin Klein puede presumir de tener una nota media de estas de ni más ni menos que 4,5 sobre 5, con el 73 por ciento de sus valoraciones con una nota de 5 sobre 5, es decir, la máxima.

Una fragancia que, como apuntan en la descripción del producto, “se imprime con una salida oriental, centrada en el pomelo, la bergamota y las hojas de grosellero, se adapta luego al azúcar de orquídea y al cactus blanco y crea unas dulces sensaciones con el ámbar neón, el cedro rojo y el soufflé de vainilla.”

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos