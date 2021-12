La rasqueta profesional para vitrocerámica más vendida en Amazon está en oferta

Cada vez más hogares cuentan con vitrocerámica o inducción para cocinar. Es rápida y muy segura. Además, muy fácil de limpiar si empleas los métodos correctos. El líquido adecuado, una servilleta de papel y una rasqueta profesional. Ésta última será necesaria para eliminar esas costras de alimentos que se han quedado resecas. Si no lo haces con un producto recomendado podrías dañar la placa. A veces lo barato sale caro.

Una rasqueta profesional que te durará para toda la vida sin dañar tu vitrocerámica

Amazon te trae un rascador que te acompañará durante toda la vida. Se trata de la rasqueta profesional de la firma miaX que se encuentra como producto elegido en Amazon con más de 3.400 opiniones y una valoración de excelente. Es un producto recomendado por especialistas del sector. Actualmente, además, puedes encontrarla de oferta. De 11,95 euros a 9,95 euros. Un 17% menos.

Manejarla es realmente sencillo gracias a su cómodo mango ergonómico con un tacto muy suave. Es antideslizante. Podrás limpiar tu placa sin producirle ningún tipo de arañazo, siempre como el primer día. Lo mejor de todo es que es totalmente segura, ya que la cuchilla se puede guardar de nuevo para que nadie sufra daños, especialmente si tenemos niños en casa. Cambiarla cuando sea necesario también es realmente sencillo gracias a su función mecánica única.

Es una rasqueta de la más alta calidad. Eliminarás todo tipo de suciedad y te durará para toda la vida. Además, le podrás dar muchos más usos, ya que dado la fortaleza de la cuchilla sirve para limpiar más superficies, como vitrocerámica, rascador de vidrio, baldosas, mosaicos, todo en uno.

“Nunca pensé que me gastaría 10 euros en una rasqueta de vitro habiendo en los chinos por 2 euros, pero después de unas cuantas oxidadas decidí probar, y todo un acierto. No se cansa la mano porque se coge muy bien, no se oxida, fácil montaje y desmontaje, cuchillas de gran calidad… merece la pena ya que es una cosa de larga duración”, cuenta un cliente.