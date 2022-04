La sudadera más versátil de Adidas en Lidl por solo 24.99 euros

Lidl continúa añadiendo nuevos artículos a su catálogo y abriendo nuevos caminos esta vez de la mano de Adidas. Y es que la cadena de supermercados alemana ha incluido una de las sudaderas más clásicas de la firma.

Hablamos concretamente de una sudadera para hombre que será perfecta para los últimos coletazos de frio y las lluvias primaverales puesto que también se puede usar a modo de chubasquero. Una sudadera de corte más clásico por lo que es un básico en todos los armarios. Lidl nos ofrece por 24.99 euros una prenda muy versátil ya que es perfecta para hacer deporte como para looks más sport o para las actividades diarias.

La podemos encontrar en tres colores diferentes: gris, rojo y negro. Con tallas disponibles desde la M hasta la XXL. Por lo vemos que es un artículo que cuenta con los fundamentos de Lidl de ser accesible para todos los públicos.

Comodidad, ante todo

La sudadera está diseñada para la comodidad con capucha impermeable, cierre “Pull on” y un bolsillo de estilo canguro. Otro punto positivo son sus materiales y es que la sudadera a la venta en Lidl está fabricada en un 70% en algodón por lo que es perfecta para cuando bajan las temperaturas. El 30% restante está compuesto por poliéster.

Aunque hay que tener cuidado ya que en las indicaciones de la prenda nos advierten de que no se debe lavar en seco. Ya que lo mejor para que la prenda dure el mayor tiempo posible en el armario es que se use un ciclo delicado y como temperatura máxima 40º C.

Aunque este no es el único producto que Lidl comercializa de la marca deportiva Adidas, sino que en su página web podemos ver otros productos como pantalones cortos, pantalones de chándal hasta set de boxeo.